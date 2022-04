LES CAMIONNEURS DE L'ANCAI SONT À BOUT DE SOUFFLE À FORCE DE DEVOIR SUBVENTIONNER LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS.

Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI)

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) regroupe 5 000 membres dont la mission principale est d'offrir des services de camionnage en vrac dans les marchés publics. Ses camionneurs sont actuellement à bout de patience.

La hausse vertigineuse et incontrôlée du prix du carburant les place dans une situation intenable qui met en danger la survie de leurs entreprises. En effet, les prix fixés par le Recueil des tarifs du ministère des Transports ne sont plus réalistes.

Les camionneurs ont perdu plus de 0,60 $ le litre, chaque fois qu'ils ont fait le plein durant les mois de mars et d'avril 2022. Pourtant, à la suite des interventions faites par les dirigeants de l'ANCAI, le ministère des Transports a entre les mains toutes les informations lui permettant d'être pleinement renseigné sur la situation.

Face à l'inaction du Ministère, l'ANCAI a convoqué une réunion de son conseil d'administration le 29 avril et tiendra un Conseil général, le 30 avril, à Québec. À cette occasion, 200 représentants des organismes de courtage de tout le Québec seront présents.

Leur but est de faire comprendre au Ministère et au Gouvernement que leur patience a atteint ses limites et que les décisions prises au Conseil général peuvent mener à une impasse affectant tous les travaux planifiés pour l'année 2022.

Les camionneurs ne peuvent absorber, à la place du Ministère, les dépenses additionnelles qui découlent de la flambée du prix du carburant et de la poussée inflationniste que nous vivons présentement.

En conséquence, les instances de l'ANCAI prendront en fin de semaine les décisions qui s'imposent et détermineront la stratégie à adopter pour pousser le Ministère à compenser ses membres pour les pertes subies depuis le début de 2022.

D'autre part, le Ministère qui base ses calculs des tarifs en vigueur dans son Recueil sur un prix du carburant d'environ 1,15 $ le litre, avant TPS et TVQ, apparaît complètement déconnecté de la réalité. La formule actuelle d'ajustement mensuel du tarif selon le prix du carburant ne comble pas les pertes engendrées par la hausse vertigineuse du diesel. Les camionneurs demandent donc que les tarifs soient augmentés de manière à représenter les coûts réels de 2022, et ce, de toute urgence.

