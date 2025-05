SUIVI DE LA MANIFESTATION DES CAMIONNEURS DU 14 MAI 2025

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les dirigeants de l'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) tiennent à féliciter et à remercier le Service de Police de la Ville de Québec (SPVQ) et la Sûreté du Québec (SQ) pour leur implication dans le déroulement sécuritaire de la manifestation du 14 mai 2025, qui a vu plus de 2500 camionneurs membres de l'Association de toutes les régions se rendre à Québec.

Les organisateurs ont travaillé pendant plus de deux semaines avec les deux corps policiers, qui ont préparé les plans de contingence, permettant d'assurer la sécurité de tous les citoyens de Québec et d'ailleurs en province tout au long du convoi.

Les discussions avec le SPVQ ont fait en sorte que l'événement soit le moins nuisible possible aux résidents de Québec. Il est tout de même certain que 2500 camions dans les limites urbaines ont pu perturber certaines activités des citoyens. Les dirigeants et les membres de l'ANCAI tiennent à s'en excuser.

Les dirigeants de l'ANCAI, dans le cadre d'entrevues et des reportages sur l'événement ont clairement spécifié que la Ville de Québec est un modèle d'application de l'encadrement sur le camionnage en vrac. Bien que la manifestation se soit déroulée sur son territoire, la Ville de Québec n'était pas le niveau de gouvernement visé par les camionneurs. Les trois ministères provinciaux ciblés, soit, le Ministère des Transports et de la Mobilité durable, le Conseil du Trésor et le Ministère responsable des Infrastructures, étant localisés dans Québec, elle devenait le lieu incontournable de la manifestation.

Finalement, il est important de souligner que les membres de l'ANCAI ont démontré, comme par le passé, leur professionnalisme et leur respect de la population, puisque le tout s'est déroulé sans incident majeur.

Site internet : http://www.ancai.com/

Facebook : https://www.facebook.com/LAncai-1134322149952494/

SOURCE Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI)

Renseignements : Gaétan Légaré, directeur général à l'ANCAI, 418 623-7923