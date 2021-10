Quand : Samedi 23 octobre 2021 de 13h00 à 15h00



Lieu : Bureau de PM Justin Trudeau

1100, Crémazie Est, Montréal (QC) H2P 2X2

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le 23 octobre 1991 à Paris marque un moment historique pour le Cambodge et son peuple. Le Canada est l'un des pays signataires de cet accord qui a mis fin à un conflit civil sanglant à grande échelle et a tracé la voie à suivre pour le pays vers la paix, la réconciliation et la démocratie tout en rétablissant une fondation nécessaire pour le respect des droits de l'homme et la stabilité et sécurité en Aise du Sud-Est.

Mais au cours des trois décennies qui ont suivi la signature des Accords, les engagements qu'ils contenaient n'ont pas été respecté. L'esprit de dialogue, de pluralisme et de démocratie multipartite qui était incarnés ont fait place à la division et à l'autoritarisme.

Le principal parti de l'opposition politique (CNRP) a été dissoute dont ses membres ont été emprisonnées ou réduits en silence pour leur conviction politique. Des activistes pour Droits de l'Homme, des Environnementalistes, et des médias critiquant ouvertement le régime se voient subir de la violence impunie par la machine de répression du gouvernement.

Nous appelons maintenant les signataires des Accords de paix de Paris, dont le Canada, à revenir sur leurs engagements et à prendre des mesures concrètes et efficaces pour rappeler le Cambodge de ses obligations ainsi stipulées dans les accords.

Il est impératif que le Cambodge organise des élections libres et équitables afin de permettre à son peuple de choisir démocratiquement ses représentants, ce qui, combiné au respect des droits de l'homme, peut garantir la capacité du peuple à défendre l'indépendance et la neutralité du Cambodge, tel qu'il est inscrit dans les accords.

En nous rassemblant maintenant, 30 ans après la signature des accords de paix de Paris, nous avons l'opportunité de faire en sorte que le Cambodge revienne sur le chemin de la paix, le dialogue et la démocratie. Mais cela ne sera possible qu'avec le soutien de la communauté internationale dont le Canada en fait partie.

Mme. Sochua Mu, TEL: 1-929-400-3173, @: [email protected]; Mr. Sophano Am, TEL: 1-438-998-3951, @:[email protected]