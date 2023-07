MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Espace pour la vie célèbre les pollinisateurs lors d'une fin de semaine festive avec une programmation gratuite conçue par l'équipe de l'Insectarium pour toute la famille. Les 22 et 23 juillet, l'Insectarium vous invite à venir butiner d'une activité à l'autre : participez à la plantation d'un nouveau jardin des pollinisateurs, écoutez le son des insectes et aidez-les à polliniser des fleurs grâce à une installation sonore participative en plus de contribuer à la recherche à travers les sciences participatives!

Espace pour la vie (Groupe CNW/Espace pour la vie)

Durant toute la fin de semaine, vous découvrirez une foule de kiosques animés par des expert.e.s sur des sujets aussi variés que les pollinisateurs du Québec et leurs habitats, le papillon monarque, la place qu'occupe l'abeille domestique dans notre environnement, le verdissement des habitats en ville, des trucs et astuces pour votre jardin ainsi que les plantes nectarifères et les plantes hôtes essentielles aux pollinisateurs.

Dans une ambiance ludique, vous retrouverez des activités familiales hautes en couleur : sculpture de papier, maquillages thématiques, dessins de craie au sol et beaucoup d'autres surprises!

Quand : 22 et 23 juillet, de 10 h à 17 h

Où : Insectarium, 4581, rue Sherbrooke Est, Montréal

Protégez les pollinisateurs et venez en transports actifs ou en commun!

Station de métro : Pie IX

Station BIXI à l'angle des rues Pie-IX et Sherbrooke

Supports à vélo à proximité

28 juillet au 6 août - 7e Blitz international de suivi du monarque! Notez ces dates et faites partie des milliers de personnes qui unissent leurs efforts au

Canada, au Mexique et aux États-Unis chaque année afin d'appuyer la conservation des

monarques en les observant. L'objectif? Prendre un instantané de la présence

d'asclépiades et de monarques dans son aire de répartition estivale. Plus d'informations sur

le site de Mission monarque .



Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

