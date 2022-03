Selon Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work Canada, les organisations qui adoptent le travail hybride réussiront à attirer et à conserver les meilleurs talents. « La création d'excellents milieux de travail pour tous, peu importe leur situation, est un enjeu commercial. Nos recherches montrent que lorsqu'une entreprise donne à ses employés les moyens d'agir en adoptant des processus qui leur permettent de travailler harmonieusement de n'importe où, y compris en se réunissant quand et comment ils en ont besoin, la productivité et la satisfaction globale des employés augmentent », a déclaré M me Fonseca.

Le palmarès des meilleurs lieux de travail est fondé sur les rétroactions d'employés de centaines d'entreprises interrogés par Great Place to Work. Pour être admissible à figurer au palmarès, une entreprise doit être Certifiée Great Place to Work™ au cours des 12 derniers mois et remplir un questionnaire sur le travail hybride. Great Place to Work a déterminé les meilleurs lieux de travail en fonction des réponses des employés à leur indice de préparation au travail hybride et aux programmes et pratiques organisationnels en milieu de travail qui appuient et facilitent le travail hybride.

Le personnel d'UL Canada, notamment les scientifiques, les techniciennes de laboratoire, les ingénieures, le personnel de l'entreprise, les inspectrices sur le terrain, les gestionnaires et les dirigeantes, a donné une rétroaction positive sur la flexibilité du travail d'UL en matière de diversité et d'inclusion dans le sondage sur l'indice de confiance (ou sondage Trust Index), faisant des bureaux d'UL au Canada un environnement de travail de premier plan pour le travail hybride.

Michael Taylor, directeur régional des ressources humaines d'UL au Canada, est d'accord avec cette reconnaissance. « UL offre un milieu de travail qui permet à ses employés de s'épanouir tout en contribuant à la croissance et au succès globaux d'UL », a affirmé M. Taylor. « UL met fortement l'accent sur l'attraction et la rétention des meilleurs talents, le perfectionnement professionnel et la planification de carrière. Nous comprenons que la situation de chaque employé est unique et nous sommes fiers d'être reconnus pour nos efforts visant à offrir la flexibilité au travail, qu'elle soit hybride, à domicile ou au bureau, pour que nos équipes réussissent. »

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance extraordinaire alors que nous continuons de fournir à nos clients l'expertise scientifique dont ils ont besoin pour réussir sur le marché », a souligné David Lefebvre, directeur général des bureaux d'UL au Canada. « La capacité d'innover et de servir nos clients dépend de l'ampleur et de la profondeur des équipes d'UL. La flexibilité du travail hybride nous permet d'exploiter et d'offrir notre expertise à l'échelle mondiale au profit des clients ici au Canada. »

Apprenez-en plus sur UL Canada .

À propos d'UL

UL est un chef de file mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de durabilité. Nous sommes convaincus que notre connaissance approfondie des produits et de l'intelligence dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement fait de nous le partenaire de choix des clients aux défis complexes. Pour en savoir plus, visitez UL.com .

Personne-ressource pour les médias :

Steven Brewster

UL

+1 847 664-8425

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1772586/UL_2022_List_of_Best_Workplaces_for_Hybrid_Work.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL