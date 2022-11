Les Bulles Solidaires : De l'effervescence pour 20 ans de solidarité - La Tablée des chefs lance un moût de pommes à l'image de son 20e anniversaire

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Tablée des Chefs est fière de dévoiler, en partenariat avec Lassonde et IGA, son moût de pommes exclusif : les Bulles Solidaires. Ce dernier marque les 20 ans de solidarité et de succès de l'organisme dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Ce moût de pommes est agrémenté de 20 étiquettes colorées racontant des bribes d'histoire, mettant de l'avant les accomplissements de la Tablée des Chefs. Il est disponible dès maintenant en exclusivité chez les marchands IGA, partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Faits saillants : 20 ans à convier les gens à table

Depuis 2002, la Tablée des Chefs s'est donné comme mission de nourrir les gens en situation d'insécurité alimentaire et d'éduquer les jeunes pour qu'ils développent et nourrissent leur curiosité culinaire. Voici quelques faits marquants des 20 dernières décennies :

Plus de 13 millions de repas distribués.

1 689 tonnes de d'aliments revalorisés, ce qui correspond au poids de 241 éléphants d'Afrique !

Au cours de l'année 2012, près de 10 000 portions de nourriture ont été remises à des banques alimentaires du Québec. Dix ans plus tard, en 2022, c'est plus de 1 200 000 portions qui ont été récupérées et distribuées durant l'année, soit 120 fois plus.

En 2022, lors du Formula 1 Grand Prix du Canada , La Tablée a récupéré plus de 15 tonnes d'aliments. Il s'agit de la plus grosse récupération alimentaire de l'histoire du programme, lancé en 2003.

, La Tablée a récupéré plus de 15 tonnes d'aliments. Il s'agit de la plus grosse récupération alimentaire de l'histoire du programme, lancé en 2003. Plus de 4.2 millions de portions ont été produites et distribuées à travers le pays par l'entremise des Cuisines Solidaires, projet de préparation alimentaire mise sur pied en avril 2020, à l'aube de la pandémie, grâce à la générosité de plus d'une centaine de chefs et cuisiniers !

Depuis 2008, plus de 45 000 jeunes ont participé à l'un des deux programmes d'éducation culinaire de l'organisme, Les Brigades Culinaires et Cuisine ton avenir.

Cette année, ce sont près de 230 écoles secondaires au Québec et une trentaine ailleurs Canada qui participent aux Brigades Culinaires.

qui participent aux Brigades Culinaires. Ce printemps, plus de 5 000 trousseaux culinaires ont été assemblés et offerts à des jeunes de la DPJ pour leur permettre d'apprivoiser la cuisine et la saine alimentation avant leur départ vers la vie autonome, grâce au programme Cuisine ton avenir.

Citations

« C'est avec fierté que nous invitons tous les Québécois et Québécoises à trinquer avec nous, en se procurant une bouteille des Bulles Solidaires, à ces 20 dernières années de solidarité et aux 20 prochaines à venir ! Alors que l'insécurité alimentaire demeure bien présente, il est de notre devoir de redoubler d'efforts pour nous assurer que plus de gens dans le besoin aient la possibilité de se nourrir avec des aliments de qualité et de manière équilibrée, pour que tous les jeunes du Québec puissent développer leur autonomie culinaire. Ensemble, invitons tout le monde à table ! »

- Jean-François Archambault, directeur général et fondateur, La Tablée des Chefs

« Quelle belle initiative de La Tablée des Chefs pour souligner son 20e anniversaire avec des Bulles Solidaires, concoctées en partenariat avec Lassonde. Nos marchands IGA sont ravis d'offrir en exclusivité ce millésime si spécial qui sera apprécié de tous et toutes. Permettre aux familles de découvrir et de savourer les Bulles Solidaires, c'est une façon de plus de souligner le travail colossal qu'a fait La Tablée durant les 20 dernières années, que ce soit pour éduquer les jeunes et leur apprendre des techniques culinaires, ou pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Bravo la Tablée des Chefs pour vos 20 ans ! »

-Carl Pichette, vice-président marketing Québec, Sobeys

« Il était plus que naturel pour Lassonde de continuer sa collaboration avec la Tablée des chefs pour la production des Bulles solidaires du 20e anniversaire. Nous avons mis tout notre cœur afin de créer un produit de première qualité, bon au goût et fait avec des ingrédients soigneusement sélectionnés. Nous sommes fiers du produit, certes, mais encore plus de savoir que chaque bouteille contribuera à appuyer l'importante mission de la Tablée des chefs. »

-Nathalie Lassonde, chef de la direction, Lassonde

À propos de la Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif dont la mission se résume en deux mots : Nourrir et Éduquer. Nourrir aujourd'hui, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et éduquer les jeunes, pour développer leur autonomie alimentaire. www.tableedeschefs.org .

SOURCE LA TABLEE DES CHEFS

Renseignements: Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]