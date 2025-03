Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir - La Tablée des Chefs à la rencontre des aînés

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - La Tablée des Chefs est heureuse d'annoncer le lancement, auprès des personnes aînées, de nouvelles initiatives axées sur la promotion de la saine alimentation et sur l'importance du partage intergénérationnel.

Ce nouveau projet est rendu possible grâce au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui a octroyé à La Tablée des Chefs une aide financière de 450 000 $ répartis sur trois ans. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de la mesure 30 du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir qui vise à soutenir les personnes aînées dans l'acquisition de connaissances et de compétences visant une saine alimentation. En tant que porteur de cette mesure, le MAPAQ souhaite mettre à profit l'expertise de La Tablée des Chefs en matière de promotion des saines habitudes de vie, d'éducation culinaire et de mobilisation des partenaires du secteur agroalimentaire.

Le mandat confié à La Tablée des Chefs s'articule autour de trois volets :

Les ateliers culinaires La cuisine du cœur n'a pas d'âge offerts gratuitement aux personnes de 55 ans et plus qui ont à cœur la cuisine et la saine alimentation des petits comme des grands. Ces ateliers sont intégrés à notre initiative Les Soupes Solidaires, dans le cadre de laquelle La Tablée des Chefs prépare des soupes pour des écoles primaires de la province situées en milieux défavorisés afin de nourrir les enfants en situation d'insécurité alimentaire tout en réduisant le gaspillage alimentaire.



Le jumelage intergénérationnel pendant les ateliers de notre programme parascolaire Les Brigades Culinaires contribuant à la fois à réduire l'isolement social des personnes aînées et à développer de nouvelles connaissances et compétences en cuisine.



La mise en place d'une trousse à outils spécifique aux personnes aînées afin de les aider à planifier et à préparer des repas équilibrés et nutritifs. La trousse comprendra une copie numérique d'un livre de recettes, un répertoire d'une cinquantaine de fiches recettes ainsi que des capsules vidéos culinaires adaptées à la clientèle aînée. Ces différents outils seront développés en collaboration avec les jeunes prenant part à notre programme parascolaire Les Brigades Culinaires.

Ces trois volets s'inscrivent dans un contexte inquiétant de dénutrition chez les personnes aînées isolées, où pas moins de 25 % éprouvent des difficultés à se procurer de la nourriture, 46 % ont de la difficulté à préparer les repas et 37 % mangent seules tous les jours. Ces constats soulignent l'importance d'agir pour prévenir la dénutrition des personnes âgées, sachant qu'une alimentation inadéquate et une mauvaise prise en charge peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé.

Ces initiatives s'inscrivent également dans un contexte où, trop souvent, les recettes de la cuisine traditionnelle québécoise se perdent. Compte tenu de l'importance du patrimoine culinaire pour l'identité québécoise, le projet se propose d'intégrer l'approche intergénérationnelle dans le développement d'outils et d'activités éducatives et culinaires axés sur la promotion de la saine alimentation.

« La Tablée des Chefs est heureuse de pouvoir étendre son impact social avec une série d'ateliers et de contenus destinés aux personnes aînées qui, en plus d'être sujettes à l'isolement social, ne sont pas à l'abri de l'inflation et de l'augmentation des prix des aliments. Ce projet nous donne une occasion unique de croiser les générations en impliquant les personnes aînées à nos ateliers culinaires proposés aux jeunes ! »

- Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs

« Améliorer l'accès à une offre alimentaire de qualité est une priorité de votre gouvernement. C'est aussi une question de santé publique. L'aide annoncée aujourd'hui permettra d'encourager les personnes âgées à prendre plaisir à bien s'alimenter tout en contribuant à briser l'isolement social. Ce maillage entre deux générations générera des retombées positives pour les personnes ainsi que pour l'ensemble de la société. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Plus que jamais, les personnes aînées sont au cœur des priorités de notre gouvernement. L'aide financière annoncée soutient concrètement la pérennité des ateliers culinaires, contribuant à améliorer leur qualité de vie, à réduire leur isolement et à valoriser leur rôle actif au sein de la société. Je tiens à féliciter la Tablée des Chefs pour son engagement dans la mise en œuvre de ce projet, qui est en parfaite cohérence avec notre plan d'action La Fierté de vieillir. Tous ensemble, nous pourrons garantir une meilleure qualité de vie aux personnes aînées et les accompagner vers un vieillissement en santé et en dignité. »

- Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

À propos de La Tablée des Chefs

Fondée par Jean-François Archambault en 2002, La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif dont la mission est de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis 2002, c'est plus de 17,6 millions de portions cuisinées qui ont été distribuées à des gens dans le besoin et 63 000 jeunes qui ont été initiés à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires.

Consulter le site web → https://www.tableedeschefs.org/fr/

