La microbrasserie poursuit la diversification de son portefeuille avec une deuxième acquisition en moins d'un an et poursuit son expansion hors Québec.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Les Brasseurs du Nord, pionnière des microbrasseries au Québec et bien connue pour sa marque de bières Boréale, est fière d'annoncer l'acquisition de Sober Carpenter, une brasserie québécoise spécialisée dans la production de bières sans alcool et de mocktails prêts-à-boire Clever, maintes fois primée pour la qualité de ses produits et distribuée dans plus de 10 000 points de vente d'un océan à l'autre.

« En plus de renforcer notre présence au Québec, cette acquisition nous permet d'étendre notre portée au Canada, dans un segment en pleine expansion », souligne Sébastien Paradis, président-directeur général, Les Brasseurs du Nord. « Sober Carpenter s'est implantée rapidement au Canada depuis 2018, bâtissant une solide réputation fondée sur des valeurs qui nous sont chères : qualité et innovation. Cette alliance, conclue durant le mois sans alcool, renforce notre position parmi les leaders de l'industrie brassicole, engagés vers un avenir audacieux et inclusif. »

« Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire de confiance, reconnu pour son savoir-faire et partageant notre engagement envers l'innovation et l'excellence », soulignent Mathieu et Nicolas Gagnon-Oosterwaal, cofondateurs de Sober Carpenter. « Grâce à l'expertise et à la vision commune des Brasseurs du Nord, nous sommes convaincus que Sober Carpenter pourra accélérer sa croissance tout en restant fidèle à sa mission : offrir des bières sans alcool et des mocktails prêts-à-boire de grande qualité. »

Une tendance en pleine croissance

Le marché des bières sans alcool connaît une croissance fulgurante au Canada, répondant à une demande accrue pour des options de consommation modérée sans compromis sur le goût et la qualité. Sober Carpenter s'est imposée comme un acteur clé dans ce domaine, offrant des produits qui résonnent parfaitement avec les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Selon Nielsen, les ventes de boissons non alcoolisées ont atteint 200 millions de dollars au Canada l'an dernier, soit une augmentation de quelque 24 % par rapport à l'année précédente. Les bières sans alcool représentent 76 % de ce marché.

Une 2e acquisition en moins d'un an

Cette acquisition, la deuxième en moins d'un an pour Les Brasseurs du Nord après celle de Breuvages Shape à l'été 2024, renforce également le portefeuille de la microbrasserie. Grâce à Breuvages Shape, Les Brasseurs du Nord a élargi son offre en intégrant des seltzers, des coolers et des mocktails prêts-à-boire.

À propos de la microbrasserie Les Brasseurs du Nord inc.

Les Brasseurs du Nord est une microbrasserie 100 % québécoise située à Blainville, dans les Basses-Laurentides, reconnue depuis plus de 35 ans pour sa gamme classique de bières Boréale entièrement naturelle. Au fil des années, de nouvelles gammes se sont ajoutées à l'offre, afin de répondre à l'évolution des besoins et des goûts des amateurs de bières. Dans ses efforts de diversification et d'innovation, au cœur même de sa nouvelle stratégie d'affaires, l'entreprise a misé, entre autres, sur la création de nouveaux produits pour démontrer son dynamisme et son savoir-faire. La série Artisan a été mise en œuvre pour faire ressortir davantage le côté artisanal dans l'art de brasser, alors que la gamme Épisode présente des bières éphémères à éditions limitées, distribuées une fois par mois dans le marché. Notons que la populaire IPA du Nord-Est est née de ce programme. De plus, pour répondre aux nouvelles tendances du marché, la gamme sans alcool Hors Sentiers offre une variété de style pour toutes les occasions. Dans sa volonté de diversifier son portefeuille de produits et d'étendre sa présence hors-Québec, la microbrasserie a réalisé, en 2024, l'acquisition de Breuvages Shape qui offre des seltzers, des coolers et des mocktails prêt-à-boire et, en 2025, celle de Sober Carpenter qui offre des bières sans alcool et des mocktails prêt-à-boire.

Les Brasseurs du Nord a vu le jour en 1987 dans une cuisine. Trois fous de bière, encore étudiants, se sont donnés comme mission de créer une bière originale, pur malt et toute naturelle. Un an plus tard, ils créaient la première rousse du Québec, la Boréale Rousse.

Pour en savoir plus sur l'histoire et sur les bières des Brasseurs du Nord, consultez le site web : www.boreale.com

À propos de Sober Carpenter

Depuis sa création à Montréal en 2018, Sober Carpenter s'est distinguée dans l'industrie avec ses bières sans alcool et ses mocktails prêts-à-boire Clever. L'entreprise mise sur un engagement fort envers la qualité et le goût, avec pour mission de créer des bières savoureuses que vous choisissez de boire simplement parce que vous aimez leur goût. Le fait qu'elles soient sans alcool n'est qu'un avantage supplémentaire. Ses produits sont désormais disponibles dans près de 10 000 points de ventes; inspirant une nouvelle génération de consommateurs. Pour plus de détails : https://sobercarpenter.com/fr

