Les bourses d'études supérieures de La Première financière du savoir aident les étudiants à faire toute la différence

Que ce soit par la recherche d'un moyen permettant à la musique classique de rester pertinente ; en sensibilisant la société sur la façon dont la science peut répondre à des problèmes sociaux importants ; en façonnant la structure sociale pour défendre les individus sous-représentés de notre société, ou en agissant sur une préoccupation profondément enracinée relative à la santé et au bien-être mental des autres, ces étudiants s'entendent pour dire que l'éducation trace la voie de leur réussite.

« Chaque candidature que nous recevons est une source d'inspiration pour le travail que fait La Première financière du savoir et nous étudions chacune d'elles avec soin », indique George Hopkinson, président et chef de la direction de La Première financière du savoir. « Ces personnes, choisies cette année parmi près de 500 candidats, participent à la réaffirmation de notre engagement qui consiste à inspirer les étudiants à réaliser leurs rêves d'éducation, grâce à l'épargne et aux bourses d'études. Félicitations à chacun des lauréats des prix de cette année. »

Les bourses de cette année ont été décernées à onze étudiants d'exception qui ont fait des choses formidables pendant leur scolarité et dans leur communauté soit par du bénévolat ou des activités sportives. Leurs histoires sont saisies dans la présentation sur les bourses d'études supérieures 2019 de La Première financière du savoir.

Roxana Militaru 25 000 $ Docteure en chirurgie dentaire, Schulich School of Medicine & Dentistry

Université de Western Ontario Jacob Bennett 15 000 $ Docteur en droit, common law, Osgoode Hall Law School Université York Laurie Chartrand 10 000 $ Maîtrise en études du développement

Institut de hautes études internationales et du développement Lina Elfaki 10 000 $ Docteure en médecine, université de Toronto Andy Le 10 000 $ Associé du Collège royal des médecins du Canada, médecine physique

et réadaptation, Université de l'Alberta Colter Long 5 000 $ Maîtrise en Éducation, conseil, et psychologie

Université de la Colombie-Britannique Na'Shantéa Miller 10 000 $ Maîtrise en Politique publique, Université d'Harvard Stephanie Rak 5 000 $ Maîtrise ès Science, marketing et études sur le consommateur

Université de Guelph Chantal Riel 10 000 $ Maîtrise en Conseil et Spiritualité, Université Saint-Paul Linda Ruan 10 000 $ Maîtrise d'interprétation en piano, The Julliard School Dan Zhang 10 000 $ Maîtrise en Science, Université de Calgary

Les bourses d'études supérieures de La Première financière du savoir sont offertes aux étudiants qui entrent en première année d'un cycle supérieur. Le programme est promu en partenariat avec ScholarshipsCanada, l'organisation la plus importante regroupant les bourses d'études et les bourses destinées aux étudiants canadiens. Les informations relatives au programme de l'an prochain seront disponibles sur le site www.premierefinancieredusavoir.ca début 2020.

À propos de La Première financière du savoir

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes s'appuient sur l'épargne-études offerte par La Première financière du savoir. Depuis 1965, les paiements issus de nos régimes ont atteint 7,5 milliards de dollars. Au cours des 15 dernières années, La Première fondation du savoir a bonifié de plus de 53 millions de dollars les Paiements d'aide aux études versés aux étudiants. Au 30 avril 2019, notre entreprise gérait 6,4 milliards de dollars d'actifs pour plus de 500 000 REEE.

La Première financière du savoir inc. est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et l'administrateur, le distributeur et le gestionnaire de divers régimes enregistrés d'épargne-études. La Première fondation du savoir est une société canadienne sans but lucratif. La fondation réinvestit ses revenus excédentaires dans des initiatives de soutien à la réussite des étudiants.

À propos de ScholarshipsCanada.com

ScholarshipsCanada.com fait partie du groupe SchoolFinder et se consacre à aider les étudiants à réaliser leurs rêves. Ce site gratuit aide les étudiants à trouver des bourses d'études depuis 1997. Le site connecte les étudiants à plus de 85 000 bourses d'études répertoriées, pour une valeur totale de plus de 193 millions de dollars.

