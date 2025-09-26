Les activités de plantation d'arbres permettront d'accroître la canopée urbaine et la biodiversité partout au Canada.

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - BMO et Arbres Canada s'associent pour la quatrième année consécutive afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à améliorer la santé et la résilience de leurs collectivités dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre.

Les 24, 27 et 28 septembre, des milliers de bénévoles - collègues, amis et familles - se rassembleront dans les parcs et les espaces verts de toutes les provinces pour planter des arbres, éliminer les plantes envahissantes et accroître la biodiversité locale.

Il s'agit de la plus grande Journée nationale de l'arbre à ce jour, avec 22 événements organisés dans 18 collectivités pendant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts. Arbres Canada travaille avec des partenaires locaux, y compris des municipalités, des groupes de protection de l'environnement et des spécialistes en foresterie pour superviser toutes les étapes des plantations, de l'approvisionnement en arbres indigènes adaptés aux conditions locales à la préparation de site, en passant par l'entretien après la plantation pour garantir une croissance à long terme.

« Les bénévoles de BMO se réunissent partout au Canada pour mettre la main à la pâte et faire une différence en plantant des milliers d'arbres et d'arbustes indigènes dans les parcs et les espaces verts locaux dans le cadre de la plus grande Journée nationale de l'arbre à ce jour », a déclaré Julie Barker-Merz, présidente régionale, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada chez BMO, et membre du conseil d'administration et présidente du comité de gouvernance d'Arbres Canada. « Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais aussi de renforcer les collectivités, d'améliorer la biodiversité et de créer des environnements plus sains qui favorisent une économie florissante. Notre partenariat continu avec Arbres Canada reflète l'engagement profond de BMO à bâtir un avenir durable pour nos clients, nos collègues et les communautés que nous servons. »

La plantation d'arbres indigènes joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la biodiversité en restaurant les habitats, en fournissant de la nourriture et un abri à la faune et en favorisant des écosystèmes urbains plus sains et plus résilients. Les forêts urbaines contribuent également à atténuer l'effet d'îlot de chaleur urbain en fournissant de l'ombre, en augmentant l'évapotranspiration et en abaissant les températures ambiantes. Cela réduit la consommation d'énergie, améliore la santé publique et rend les environnements urbains plus agréables à vivre.

Arbres Canada et BMO travaillent ensemble pour soutenir la croissance des espaces verts urbains, accroître la résilience des collectivités face aux impacts climatiques et améliorer leurs connaissances sur les bienfaits et la valeur des arbres.

Depuis 2022, BMO et Arbres Canada ont permis à 4 931 bénévoles de verdir leurs collectivités en plantant 19 257 arbres et arbustes lors des événements de la Journée nationale de l'arbre. BMO a fait un don de 600 000 dollars pour soutenir la Journée nationale de l'arbre au cours des trois prochaines années, en plus des 550 000 dollars versés entre 2022 et 2024. Grâce à ce financement continu, chaque année davantage de bénévoles, dont des centaines d'employés de BMO, ont la possibilité de planter plus d'arbres dans des localités partout au Canada.

« Avec le temps, les retombées positives des plantations réalisées lors de la Journée nationale de l'arbre sont considérables, alors que les collectivités cherchent à se protéger contre les effets des changements climatiques, a déclaré Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada. Les arbres rafraîchissent nos villes et nos foyers, créent des brise-vents, réduisent les inondations et offrent un habitat essentiel à la faune. C'est véritablement inspirant de voir autant de Canadiens et de Canadiennes s'unir et être fiers de contribuer à la santé à long terme de notre pays. »

Pour en savoir plus sur la Journée nationale de l'arbre et pour participer, visitez arbrescanada.ca/journee-nationale-de-larbre ou prenez part à la conversation sur les médias sociaux : #JournéeNationaleDeLArbre #JNA2025.

À propos de la Journée nationale de l'arbre

La Journée nationale de l'arbre vise à rendre hommage aux arbres, à agir pour lutter contre les changements climatiques et à établir un lien avec la nature. Le 2 mars 2011, une motion d'initiative parlementaire visant à déclarer le mercredi de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts « Journée nationale de l'arbre » a été adoptée par la Chambre des communes. Cette motion était vivement soutenue par Arbres Canada. Depuis, l'organisme de bienfaisance national a planté plus de 15 000 arbres grâce à des bénévoles locaux partout au pays. En 2025, la Journée nationale de l'arbre sera officiellement célébrée le 24 septembre.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada travaille sans relâche pour faire croître le couvert forestier du Canada grâce à ses programmes de verdissement, à ses recherches et à ses efforts de mobilisation. Il s'agit du seul organisme à but non lucratif national qui se consacre à la plantation et à l'entretien des arbres en milieu rural et urbain. Nos expériences de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur de la foresterie urbaine, des partenaires privés et de groupes communautaires nous offrent une position unique pour aider la population canadienne à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous plantons des millions d'arbres chaque année pour cultiver des écosystèmes résilients et des collectivités plus saines et plus vertes partout au Canada.

BMO Générosité. Nous avons le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons versé plus de 108 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, notamment 101 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 39 millions de dollars de dons dans le cadre de nos campagnes annuelles menées par des employés.

Pour en savoir plus, consultez le site BMO.com.

