Le partenariat avec Copper Branch est le premier de Swell Catch avec un restaurant au Canada. Les beignets de crabe de Swell Catch de style Nouvelle-Angleterre à base de plantes ont une texture remarquable semblable à celle de la chair de crabe et sont caractérisés par une saveur sucrée de crabe agrémentée de poivrons, d'oignons verts, de persil et d'un soupçon d'épices.

« Nous sommes une marque axée sur notre mission qui vise à fabriquer de délicieux fruits de mer à base de plantes tout en faisant une différence dans le monde, et nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui s'alignent sur cette mission, a déclaré Chad Sarno, cofondateur et chef culinaire de Gathered Foods, fabricant de Swell Catch. Swell Catch et Copper Branch partagent des valeurs semblables et nous sommes très heureux de lancer le Crab Cake Burger et l'amuse-gueule Crab Cake avec une autre entreprise avant-gardiste axée sur la gastronomie. »

« Alors que nous exécutons notre mission d'offrir de délicieux aliments à base de plantes tout en changeant les choses dans le monde, nous sommes constamment à la recherche de partenaires qui ont la même mission. Swell Catch et Copper Branch partagent les mêmes valeurs et nous sommes ravis de lancer avec eux notre délicieux burger au beignet de crabe. Ensemble, nous avons collaboré à créer la recette parfaite et nous avons hâte de la présenter à nos clients », a déclaré Trish Paterson, chef de la direction de Copper Branch.

Swell Catch est une entreprise alimentaire innovante, dirigée par des chefs, qui fabrique de délicieux fruits de mer à base de plantes tout en offrant une solution végétale aux préoccupations relatives aux prises accessoires, aux microplastiques, à la contamination au mercure et à la surpêche. Le mélange exclusif de Swell Catch, composé de pois, de pois chiches, de lentilles, de soya, de fèves et de haricots blancs, offre parfaitement la saveur riche et la texture délicate des fruits de mer.

Swell Catch n'a jamais cessé d'élargir sa gamme de produits innovants dans un contexte d'expansion rapide de l'industrie des produits à base de plantes. Selon le Good Food Institute (GFI), le marché de détail des aliments à base de plantes vaut maintenant 7 milliards de dollars. Au cours des dernières années, l'industrie des fruits de mer à base de plantes a connu une croissance constante. En fait, selon le cabinet d'études de marché Fact.MR, au cours des 10 prochaines années, le secteur des produits de fruits de mer à base de plantes devrait connaître une croissance de 28 % et sa valeur atteindra 1,3 milliard de dollars d'ici 2031.

Il s'agit de la dernière annonce de la marque de fruits de mer à base de plantes, avec son portefeuille d'offres qui comprend des beignets de crabe de style Nouvelle-Angleterre, des galettes de poisson de style thaïlandais et des burgers de poisson classiques, tous étant à base de plantes.

Gathered Foods a connu une année impressionnante jusqu'à présent, annonçant tout récemment le succès d'un cycle de financement provisoire B-2, qui a permis d'obtenir 26,35 millions de dollars grâce à des investissements faits par Louis Dreyfus Company (LDC), Unovis Asset Management, Clear Current Capital et d'autres. De plus, la marque a procédé à plusieurs lancements qui ont élargi son empreinte dans le secteur de la restauration.

Les clients peuvent se rendre sur place ou commander en ligne des plats à emporter sur le site Web de Copper Branch. Visitez le site eatcopperbranch.com/locations pour en savoir plus sur les restaurants près de chez vous.

À propos de Swell Catch

Swell Catch est une marque dirigée par des chefs qui met au point des produits de la mer savoureux à base de plantes. Fondée par les chefs pionniers Derek et Chad Sarno, la marque Swell Catch compte des produits qui offrent le goût, la texture et l'expérience culinaire des fruits de mer sans nuire à l'environnement. Les produits de Swell Catch comprennent des burgers de poisson congelés, des beignets de crabe et des galettes de poisson thaïlandaises, tous à base de plantes et disponibles dans les magasins de détail aux États-Unis et au Canada, avec des partenaires de plus en plus nombreux dans le secteur de la restauration et une distribution plus large prévue. Restez à l'affût pour de plus amples informations sur les bâtonnets de poissons panés, les filets de poisson et les beignets de crabe panés qui sont tous à base de plantes, ainsi que pour d'autres lancements de produits intéressants à venir! Visitez swellcatchfoods.com et suivez la page @swellcatchfoods sur Instagram.

À propos de Gathered Foods

Gathered Foods, fabricant des fruits de mer à base de plantes Swell Catch, est une entreprise alimentaire novatrice qui cherche à favoriser le changement grâce à des solutions à base de plantes. Unie par l'amour de la nourriture saine, de l'alimentation à base de plantes et du bien-être des animaux, l'équipe de Gathered Foods a pour mission de sensibiliser les gens, de réduire les préjudices et de préserver les ressources environnementales, tout en offrant une excellente expérience culinaire. Elle se consacre à la création d'aliments à base de plantes qui suscitent l'envie pour tout le monde, des végétaliens aux omnivores, sans oublier tous ceux qui se situent entre les deux. Veuillez consulter le site GatheredFoods.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Copper Branch

Fondé en 2014 à Montréal et comptant 50 restaurants au Québec, en Ontario, en Alberta, aux États-Unis et en France, Copper Branch (eatcopperbranch.com) est la plus grande chaîne de restaurants végétaliens au monde. Le menu entièrement à base de plantes répond à la mission de l'entreprise : fournir à la communauté des aliments entiers de qualité dans l'industrie de la restauration rapide, en mettant l'accent sur l'environnement. La progression fulgurante de l'entreprise est indéniable avec l'ouverture continue de nouvelles franchises à l'échelle mondiale.

