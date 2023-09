Le congrès de médecine de famille le plus populaire au Canada est de retour à Montréal

MISSISSAUGA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Forum en médecine familiale (FMF) -- événement phare de la médecine de famille organisé par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) -- se tiendra cette année du 8 au 11 novembre au Palais des congrès de Montréal. Le FMF favorise la réflexion et les approches novatrices fondées sur les données probantes qui permettent aux médecins de famille de faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. C'est aussi l'occasion, chaque année, de rencontrer des pairs, d'échanger des idées et de célébrer notre travail dans le domaine de la médecine de famille.

Voici un aperçu de ce à quoi les participants peuvent s'attendre :

Programme éducatif : Le FMF 2023 proposera un large éventail de séances éducatives portant sur les dernières avancées en médecine de famille, les tendances émergentes, les pratiques fondées sur les données probantes et les compétences cliniques. Des experts de renom et des leaders éclairés du domaine partageront leur expertise lors de présentations passionnantes et de séances interactives. Pour consulter le programme complet, veuillez visiter : https://fmf.cfpc.ca/fr/programme/. Réseautage et collaboration : Le FMF 2023 a pour objectif de faciliter le réseautage et la collaboration entre les professionnels de la médecine de famille du monde entier.

Les participants auront de nombreuses occasions de rencontrer des collègues, d'échanger des idées, de partager des expériences et de tisser des relations professionnelles durables. Le Gala de remise des prix, qui rend hommage à des médecins de famille exceptionnels de partout au pays, se tiendra le vendredi 10 novembre. Hall d'exposition : La conférence prévoit un vaste Hall d'exposition où seront présentés les produits, services et innovations les plus récents dans le domaine des soins de santé.

Les participants auront la possibilité de découvrir un grand nombre d'expositions, d'interagir avec les représentants et de s'informer sur les dernières avancées en technologie médicale et sur des solutions de soins de santé, etc.

Le FMF 2023 promet d'être un événement inoubliable qui aidera à façonner l'avenir de la médecine de famille, renforcera les capacités des professionnels de la santé et améliorera les soins prodigués aux patients.

Les commanditaires principaux, la Banque Scotia et Gestion financière MD Inc., sont fiers de soutenir le CMFC et le FMF. Le FMF aide les médecins de famille du Canada à se perfectionner et rend hommage à l'excellence en médecine de famille par l'intermédiaire de prix et de bourses d'études pour les étudiants et les résidents.

Inscrivez-vous dès maintenant pour retrouver vos pairs lors du plus grand congrès de médecine de famille au Canada : fmf.cfpc.ca/fr/inscription/

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 43 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel qui établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

