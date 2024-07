Reconnue comme la principale destination insulaire de luxe et destination touristique sportive des Caraïbes

NASSAU, Bahamas, 2 juillet 2024 /CNW/ - Les îles des Bahamas ont été nommées première destination insulaire de luxe 2024 des Caraïbes et première destination touristique sportive 2024 des Caraïbes par les prestigieux World Travel Awards. Ces prestigieux prix sont la marque de l'excellence dans les secteurs du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie.

« C'est tout un honneur pour les Bahamas d'être reconnus par les World Travel Awards dans deux catégories qui nous tiennent à cœur. Ces prix témoignent du dévouement de l'équipe de tourisme, a déclaré l'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas. Les voyageurs à la recherche d'aventures de luxe et sportives trouveront de quoi profiter au paradis des Bahamas. »

« Remporter ces prix est une réalisation incroyable pour les Bahamas. Il reflète nos efforts continus pour promouvoir le tourisme durable tout en offrant des expériences inoubliables. De nos plages immaculées à nos installations sportives de pointe, nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos visiteurs. Cette reconnaissance nous motive à poursuivre notre parcours d'excellence, a déclaré Latia Duncombe, directrice générale, ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas. Au fil des ans, nous nous sommes également concentrés sur la croissance de notre secteur du tourisme sportif - des régates de voile Tournois de pêche et événements sportifs - nous offrons un terrain de jeu dynamique aux amateurs de sport, alors nous sommes ravis de remporter le prix pour la principale destination de tourisme sportif des Caraïbes. »

Avec 16 grandes îles et des centaines d'autres îles et cayes réparties sur 100 000 milles carrés de l'océan le plus clair du monde, les Bahamas sont un joyau pour les voyageurs avec une culture invitante qui accueille le plaisir et l'aventure au soleil. En plus de sa facilité d'accès par voie maritime, aérienne et d'hébergement qui convient à chaque budget de voyage, les Bahamas offrent d'innombrables expériences aux voyageurs, y compris des parcs nationaux, des parcs marins, des boutiques et des restaurants, des sites historiques, des galeries d'art, des musées et une myriade d'activités pour interagir sur terre, ainsi qu'au-dessus et au-dessous des vagues.

Avec ses vastes offres d'aventures en plein air, les possibilités des Bahamas sont infinies. Les plongeurs et les plongeurs s'émerveilleront des merveilles sous-marines d'Andros Barrier Reef, la troisième plus grande barrière de corail au monde. Parmi les autres possibilités, mentionnons les chartes de pêche en haute mer, les croisières à voile pieds nus, la planche à voile et la parasol, et plus encore. La destination abrite également la réserve de plantes indigènes Leon Levy sur l'île d'Eleuthera, mettant en vedette plus de 300 espèces de plantes indigènes, 70 espèces d'oiseaux et 100 espèces de plantes médicinales, ainsi que des sentiers menant à 20 acres de beauté naturelle, ainsi que le parc national Moriah Harbour Cay d'Exuma, qui compte 22 833 acres de plages immaculées, de dunes de sable, de trous bleus, de récifs coralliens et plus encore.

Si ce n'était pas suffisant, les Bahamas sont également un leader du tourisme durable dans les Caraïbes, employant des stratégies novatrices et des efforts de collaboration pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir le développement durable.

Pour en savoir plus sur l'offre touristique des Bahamas, consultez le site www.bahamas.com .

À propos des Bahamas :

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Situé à seulement 50 milles au large des côtes de la Floride, il offre aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. La nation insulaire possède également des installations de classe mondiale pour la pêche, la plongée, la navigation de plaisance et des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que les familles, les couples et les aventuriers peuvent explorer. Découvrez pourquoi It's Better aux Bahamas à www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

