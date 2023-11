NASSAU, Bahamas, 7 novembre 2023 /CNW/ - Le 4 novembre 2023 a marqué un jalon important, alors que les Bahamas et JetBlue ont accueilli conjointement des passagers pour le premier vol sans escale entre l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et l'aéroport international de Lynden Pindling (NAS) de Nassau, la capitale en plein essor des Bahamas. Le nouveau service direct simplifiera les déplacements entre ces deux côtes, améliorant ainsi l'accessibilité au paradis convoité des Caraïbes, réputé pour ses plages immaculées, ses eaux cristallines et sa culture dynamique.

« Comme nous l'avons vu, ce lien direct entre les côtes permettra à d'innombrables voyageurs de découvrir la beauté, la chaleur et le riche patrimoine de notre pays sans avoir à composer avec de multiples escales », a déclaré l'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas. Nous sommes ravis de continuer à accueillir les passagers sur le nouveau service de JetBlue, tout en veillant à ce que leur arrivée sur nos côtes soit tout simplement extraordinaire. »

Le premier vol JetBlue en provenance de Los Angeles, le no 2710, est arrivé samedi à l'aéroport international Lynden Pindling, où les passagers ont été accueillis, ont reçu l'accolade et ont assisté à un Junkanoo animé dans la plus pure tradition bahaméenne, pour dresser la table à une expérience inoubliable aux Bahamas.

« Nous sommes heureux de présenter une nouvelle option pour relier nos clients de Los Angeles aux destinations qu'ils veulent visiter, a déclaré Erik Hildebrandt, directeur, villes domestiques, JetBlue. Ce nouveau service à Nassau permettra d'offrir un meilleur service et des tarifs quotidiens réduits à un plus grand nombre de clients, d'étendre notre réseau et notre présence internationale dans les Caraïbes et d'offrir un vol direct à Nassau, une destination populaire de calibre mondial. »

Les voyageurs qui arrivent à Nassau et à Paradise Island sont accueillis par de nombreux centres de villégiature de luxe, des restaurants diversifiés, des boutiques, une vie nocturne dynamique et une culture bahaméenne authentique sans limites, des expositions d'art aux points d'intérêt historiques. La capitale animée sert également de rampe de lancement et de porte d'entrée pour découvrir la splendeur des 16 îles uniques des Bahamas.

« Nous sommes ravis qu'il soit maintenant plus facile que jamais pour les gens de Los Angeles d'atteindre Nassau et Paradise Island pour faire l'expérience de tout ce que ces deux îles ont à offrir », a déclaré Joy Jibrilu, chef de la direction du Nassau Paradise Island Promotion Board. « De l'hébergement exceptionnel et de belles plages aux délicieuses expériences culinaires et culturelles authentiques, Nassau et Paradise Island incarnent magnifiquement l'esprit bahaméen, et nous avons hâte d'accueillir les gens de la côte ouest grâce au nouveau service direct de JetBlue. »

JetBlue, connue pour ses tarifs peu élevés et son excellent service, offre le plus grand espace pour les jambes en classe économique (a), une connexion Internet Fly-Fi rapide, gratuite et illimitée (b), des collations et des boissons gratuites de marque connues et des services de divertissement dans tous les sièges. Ce nouveau trajet offrira également à ses clients l'expérience primée de première classe Mint de JetBlue, avec ses sièges inclinables à l'horizontale, tous les petits détails notateurs et le ses touches de conception novatrices et un concept culinaire de type bouchées du Delicious Hospitality Group (DHG).

Les vols directs seront offerts une fois par semaine, en partance de Los Angeles et de Nassau, le samedi à 7 h et à 16 h 42, respectivement. Les voyageurs peuvent en apprendre davantage sur le nouveau service et la destination en visitant JetBlue.com, Bahamas.com et NassauParadiseIsland.com.

À PROPOS DES BAHAMAS

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

À PROPOS DE JETBLUE

JetBlue est la compagnie aérienne locale de New Tork (Hometown Airline®) et le principal transporteur à Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles, Orlando et San Juan. JetBlue, reconnue pour ses tarifs bas et son excellent service, transporte des clients vers plus de 100 destinations aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Canada et en Europe. Pour obtenir de plus amples renseignements et les meilleurs tarifs, visitez jetblue.com.

a) JetBlue offre le plus grand espace pour les jambes en classe économique en fonction de la taille moyenne des sièges des transporteurs aériens américains.

b) Fly-Fi® et la télévision en direct sont offerts sur tous les vols exploités par JetBlue. La zone de couverture peut varier selon l'avion. Détails sur le Wi-Fi et le divertissement en vol : https://www.jetblue.com/flying-with-us

À PROPOS DE NASSAU PARADISE ISLAND

Nassau Paradise Island, aux Bahamas, est connue pour ses plages de sable blanc parmi les plus belles au monde, ses eaux bleu turquoise, les meilleurs divertissements des Caraïbes et son éventail de lieux de villégiature, allant d'ultraexclusifs à familiaux. Cette destination pratique est desservie par plusieurs vols sans escale à partir de la plupart des grandes villes américaines. À moins d'une heure du sud de la Floride et à moins de trois heures de New York, Nassau Paradise Island est très près tout en donnant l'impression d'être à l'autre bout du monde. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les endroits où vous pouvez séjourner et d'incroyables forfaits à valeur ajoutée à www.NassauParadiseIsland.com.

