NASSAU, Bahamas, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation est heureux d'annoncer que les performances touristiques du pays ont dépassé les prévisions pour les sept premiers mois de 2023, les Bahamas ayant enregistré plus de 5,89 millions d'arrivées sur leur sol de janvier à la fin juillet. Les résultats actuels du tourisme placent le pays en bonne voie de conclure l'année avec plus de 8 millions de visiteurs.

Sur les 5 893 118 visiteurs qui sont venus sur l'archipel des Bahamas au cours des sept premiers mois de l'année, 1 133 494 sont arrivés par avion et 4 759 624 par la mer. De janvier à juillet, le nombre total d'arrivées a progressé de 59 % par rapport à 2022, et de 30 % par rapport à 2019, l'année la plus active jamais enregistrée.

En faisant la comparaison avec les mois de 2023, le nombre total d'arrivées en mars a atteint 951 311, ce qui en fait le mois le plus chargé de notre histoire. Pour mettre en contexte l'importance des gains réalisés au cours des sept premiers mois de 2023, pendant l'année 2022, 1 470 244 visiteurs sont arrivés sur notre sol par voie aérienne, et 5 530 462 par voie maritime.

Fait important, les dépenses touristiques globales ont également augmenté de façon importante. Les principaux grands hôtels de l'île de New Providence ont connu une augmentation des taux d'occupation et des durées de séjour en 2023, dépassant les périodes correspondantes de 2019 et de 2022. Le tarif quotidien moyen (TQM) a augmenté en moyenne de 59 % par rapport à 2019, et les revenus des chambres ont également augmenté de 42 % pendant cette même période. Plus de 60 % des visiteurs se rendaient aux Bahamas pour la première fois, les arrivées en provenance de toutes les régions ayant augmenté par rapport à la même période de l'an dernier.

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre (VPM) et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a déclaré : « Les résultats plus solides que prévu témoignent du dynamisme de la marque Bahamas, des stratégies commerciales méthodiques et du travail acharné des professionnels et des intervenants de l'industrie du tourisme. »

« Si nous enregistrons des arrivées record, c'est parce que nous avons tous travaillé ensemble pour ressusciter notre industrie touristique après la pandémie, et parce que nous améliorons continuellement notre produit touristique », a poursuivi le VPM Cooper.

Dans le secteur des croisières, le port de Nassau a accueilli la plus grande part des arrivées par bateau, suivi des îles Berry (Coco Cay), de Bimini (île principale et Ocean Cay), de Half Moon Cay, de Grand Bahama et d'Abaco (Castaway Cay), respectivement. Dans l'ensemble, les arrivées par croisière de janvier à juillet ont augmenté de 72,1 % par rapport à la même période de l'année précédente, soit 43 % de plus que les chiffres historiques de 2019.

Globalement, les escales lors d'un vol, qui représentent des « séjours en hôtel assurés », ont dépassé de 24 % les chiffres de la même période en 2022, et ont égalé ceux de 2019.

Les États-Unis continuent de constituer le plus gros des visiteurs, représentant 90 % de l'ensemble des arrivées, suivis du Canada et du Royaume-Uni et de l'Europe. Le marché de l'Amérique latine prend de l'ampleur, retrouvant peu à peu les niveaux prépandémiques quand il est question d'escale.

Si l'on examine les tendances du nombre de visiteurs, de janvier à juillet, 70 % de tous les visiteurs en escale aux Bahamas sont venus principalement pour des vacances, 15 % pour un mariage et une lune de miel, 6 % pour jouer dans des casinos, 4 % pour des affaires et 5 % pour des raisons « autres/non divulguées ».

Le VPM Cooper a donné plus de détails sur l'impressionnante performance touristique du pays :

« Avec un centre-ville mieux aménagé pour compléter le nouveau port de croisière et l'ajout prévu de nouvelles destinations aux Bahamas, le nombre de visiteurs va continuer d'augmenter si nous maintenons notre offre d'excellents services et expériences. Le plan de réaménagement des aéroports des Family Islands profitera aux Bahamiens pendant de nombreuses années », a-t-il confié.

« Les sept derniers mois de 2022 ont été les plus dynamiques de notre histoire, avant 2023. Les sept premiers mois de 2023 ont quant à eux dépassé les attentes des responsables du tourisme. Notre travail consiste à rester en avance sur la demande. » M. Cooper a expliqué que les initiatives gouvernementales, comme la restructuration de la Tourism Development Corporation , offriront des possibilités entrepreneuriales aux Bahamiens.

« Nous connaissons une croissance explosive du tourisme qui ne peut plus s'expliquer par la demande contrariée du fait de la pandémie », a déclaré le ministre.

« Le tourisme offre d'excellentes possibilités d'emploi et de carrière, mais il offre aussi un potentiel énorme en termes de propriété foncière. Le gouvernement met en place des systèmes pour permettre aux Bahamiens d'avoir accès à des formations, à des certifications, ainsi qu'au soutien et aux capitaux dont ils ont besoin pour profiter de la popularité du pays en tant que destination touristique. »

