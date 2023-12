NASSAU, Bahamas, 5 décembre 2023 /CNW/ - Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas est fier d'annoncer une réalisation historique sur le plan du tourisme; le pays a accueilli un nombre record de huit millions de visiteurs cette année. Ce succès remarquable témoigne des efforts concertés, de la planification stratégique et des initiatives visionnaires dont le ministère du Tourisme a fait la promotion, avec le soutien inestimable d'intervenants clés comme la Nassau/Paradise Island Promotion , le Bahamas Out Islands Promotion Board et la Bahamas Hotel & Tourism Association .

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, a fait part de son optimisme dans une déclaration : « Les Bahamas sont depuis longtemps une destination prisée, et le fait d'avoir rejoint huit millions de visiteurs est une étape importante qui témoigne de l'effort collectif de nos professionnels du secteur du tourisme à l'échelle nationale. Notre succès ne réside pas seulement dans le charme de nos îles, mais aussi dans les nos efforts stratégiques. Alors que nous célébrons cette réalisation, nous demeurons déterminés à façonner un avenir qui assurera une croissance soutenue d'une année à l'autre et améliorera l'expérience des visiteurs. »

Les stratégies de vente et de marketing ont joué un rôle déterminant dans l'établissement des Bahamas comme destination touristique de choix. Le ministère du Tourisme a rejoint un auditoire mondial au moyen de campagnes ciblées faisant appel au marketing numérique, aux médias sociaux et à différents partenariats stratégiques. Ces efforts, combinés à des initiatives publicitaires créatives et percutantes, ont mis en valeur les nombreuses attractions et les expériences uniques qui continuent de faire des Bahamas une destination incontournable.

L'engagement du gouvernement à garantir un environnement de voyage harmonieux et accueillant a favorisé des relations positives avec les partenaires de l'industrie. La mise en place de stratégies novatrices en matière de croisière, combinées à une augmentation du transport aérien, a grandement contribué à la hausse du nombre de touristes. De plus, des collaborations avec les grandes croisiéristes, le développement de nouveaux ports de croisière et l'introduction de nouvelles excursions sur la côte ont amélioré l'expérience de voyage globale.

Voici la déclaration de Latia Duncombe, directrice générale du ministère du Tourisme : « Ce jalon historique sur le plan du nombre de visiteurs est un bon indicateur du charme et de la richesse uniques de notre destination à 16 îles. Notre détermination inébranlable à offrir des expériences diversifiées et authentiques souligne la stratégie de marque des Bahamas . Nous faisons en sorte que le séjour de chaque voyageur ne soit pas seulement une visite, mais une expérience inoubliable et enrichissante qui lui donne envie de revenir sur nos magnifiques côtes. »

Et surtout, le soutien et la collaboration des intervenants du secteur du tourisme, des comités de promotion et de nos partenaires hôteliers ont joué un rôle essentiel dans ce succès. Le vice-premier ministre Cooper a souligné l'importance de cette collaboration en déclarant : « Nos partenaires ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce jalon. Leur collaboration continue est essentielle à notre succès à long terme, et ensemble, nous façonnerons l'avenir du tourisme et de l'économie des Bahamas. »

Alors que les Bahamas célèbrent cette réalisation sans précédent, le ministère du Tourisme se tourne vers l'avenir et met en œuvre des stratégies pour assurer une croissance soutenue du nombre de visiteurs et une trajectoire positive continue pour le secteur du tourisme.

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers.

