Le vice-premier ministre dirige une visite officielle dans l'État du Qatar pour la signature d'un protocole d'entente et des discussions sur le tourisme et le développement

NASSAU, Bahamas, 26 septembre 2023 /CNW/ -- Le vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, l'honorable I. Chester Cooper, a dirigé aujourd'hui une équipe de son ministère, ainsi qu'une délégation de représentants du tourisme et d'autres représentants de gouvernements, dans le cadre d'une mission commerciale en Asie de l'Ouest, en commençant par une visite officielle dans l'État du Qatar.

Au nom du Commonwealth des Bahamas, le vice-premier ministre et le ministère du Tourisme, de l'Investissement et de l'Aviation des Bahamas (BMOTIA) ont forgé des partenariats stratégiques avec plusieurs pays du Moyen-Orient afin de renforcer les liens avec les Bahamas et les Caraïbes.

La ministre du Grand Bahama, l'honorable Ginger Moxey, le ministre d'État à l'Environnement, l'honorable Zane Lightbourne, ainsi que le sénateur, l'honorable Barry Griffin, accompagneront le vice-premier ministre.

Lors de son séjour au Qatar qui commence le dimanche 24 septembre, le vice-premier ministre signera un protocole d'entente avec le Qatar au nom des Bahamas. Le protocole d'entente concrétisera les ententes de principe entourant le développement de l'aviation et d'autres services connexes.

Le vice-premier ministre rencontrera également le chef de Qatar Airways pour discuter de multiples possibilités d'aviation mutuellement avantageuses pour les deux pays, ainsi que pour préparer une visite sur le terrain des opérations intérieures de Bahamasair par les équipes techniques de Qatar Airways le mois prochain.

Le responsable du tourisme poursuivra les discussions avec Qatar Tourism sur le tourisme aux Bahamas et le tourisme multidestinations dans les Caraïbes. Son Excellence le cheik Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani, premier ministre du Qatar, aura également une audience privée avec le vice-premier ministre pour discuter des alliances entre les deux pays.

La délégation rencontrera également des représentants du Fonds du Qatar pour le développement et de l'Autorité d'investissement du Qatar.

La délégation fera participer les représentants à des discussions axées sur les investissements aux Bahamas et le cadre possible d'un projet du Fonds d'investissement dans les Caraïbes qui comprendrait du financement pour l'infrastructure, la science et la technologie, l'énergie, les aéroports et l'aviation, l'incubation d'entreprises et l'entrepreneuriat, le tourisme, l'agriculture et la pêche.

Il y aura également des discussions sur le financement des subventions pour la protection de l'environnement, les objectifs de développement durable, le soutien au développement des entreprises pour les femmes et les jeunes en particulier, la reconstruction après une catastrophe, le développement urbain et la planification du développement national.

La ministre Moxey, le ministre Lightbourne et le sénateur Griffin rencontreront des représentants et des investisseurs privés pour discuter des possibilités d'investissement à Grand Bahama, de la technologie, de l'innovation et des initiatives environnementales durables.

Kenneth Romer, directeur de l'aviation, rencontrera des dirigeants de la Qatar Aeronautical Academy afin d'échanger des connaissances et des pratiques exemplaires sur les stratégies d'aviation qui pourraient contribuer au développement de la Bahamas Aeronautical Academy et de l'industrie aéronautique des Bahamas.

La délégation quittera le Qatar le mardi 26 septembre 2023.

À propos des Bahamas

Anita Johnson-Patty

Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

