Les membres Cornershop Pop qui ajouteront deux avocats à leur panier obtiendront un troisième avocat gratuitement.

Les clients non-membres de Cornershop qui ajouteront trois avocats à leur panier obtiendront un quatrième avocat gratuitement.

Le service est disponible du 22 octobre 2020 au 10 décembre 2020 par l'entremise de détaillants partenaires sur chacun des marchés, tels que Walmart, Metro et Longo's. Ce partenariat tombe à point : les avocats sont à leur meilleur au mois de novembre!

« Nous souhaitons supporter les détaillants afin qu'ils s'adaptent aux besoins changeants de nos clients en ce qui concerne l'épicerie », a déclaré Miguel Barcenas, consultant en stratégie marketing pour APEAM. « Ce partenariat avec Cornershop nous permet d'offrir à nos clients un accès facile et sécuritaire à des avocats de qualité et à des offres spéciales qu'ils obtiendraient normalement en épiceries, et ce, en quelques heures seulement. »

C'est la première fois que Cornershop participe à un programme promotionnel visant la livraison de produits frais au Canada. Cette collaboration avec Les Avocats du Mexique semble tout à fait naturelle considérant que Cornershop assure déjà la livraison de plus de 10 tonnes d'avocats par semaine à travers le monde.

« Cornershop croit fermement qu'un Shopper qui est en mesure de livrer des avocats parfaits est la preuve du soin et de l'attention auxquels les consommateurs peuvent s'attendre lorsqu'ils passent une commande. Il nous semblait donc parfait de lancer notre première campagne de produits frais en collaboration avec Les Avocats du Mexique», a affirmé Klaas Knieriem, chef du développement commercial à Cornershop Canada.

Les consommateurs peuvent profiter de ces offres dès aujourd'hui en visitant https://cornershop.ca , ou en utilisant les applications Cornershop et UberEats à partir de leur appareil mobile. Ils devront ensuite entrer leur emplacement, choisir un détaillant et déposer des avocats dans leur panier pour commencer à économiser. Un Shopper de Cornershop se chargera ensuite de sélectionner et de livrer les avocats dans les délais souhaités par le client. Celui-ci pourra en faire le suivi à chaque étape et la livraison sera effectuée à la porte, sans contact.

À PROPOS DE LES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie

https://avocadosfrommexico.ca/fr/avos-101/pourquoi-choisir-les-avocats-du-mexique/

https://www.instagram.com/avosmexico_canada

https://www.facebook.com/avocadosfrommexicoCA/

À PROPOS DE CORNERSHOP

Cornershop est une application de livraison sur demande affiliée à Uber qui permet aux clients de commander des produits vendus dans les épiceries, boutiques locales et autres magasins et d'obtenir un service de livraison dans même journée. Mise sur pied en 2015, Cornershop est présent partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Visitez http://www.cornershop.ca pour en savoir plus.

https://www.facebook.com/cornershopcafr

https://twitter.com/cornershopca_fr

https://instagram.com/cornershopca_fr

SOURCE Les Avocats du Mexique

Renseignements: Myriam Tardif, 647-571-0093, [email protected]