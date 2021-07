Les avocats du Mexique partent à la recherche des meilleurs avochefs

Le concours est organisé en collaboration avec le partenaire média Tastet , le guide de référence pour les amateurs de bonne bouffe. Pour répandre la bonne nouvelle, le site a préparé une série d'articles publiés en parallèle du concours, afin de fournir des tonnes d'inspiration - et tous les détails du concours. Tastet a également produit et partagé deux vidéos mettant en vedette les chefs montréalais Aicia Colacci et Victor Soto, afin de faire bouillonner la créativité des participants. Dans leurs vidéos, chaque chef prépare sa propre recette à base d'avocats.

Concurrente à Top Chef Canada et vedette du monde de la gastronomie italienne montréalaise, Aicia a choisi de préparer un savoureux sandwich à la crème glacée aux avocats qui incorpore les avocats aux deux éléments de la recette. De son côté, Victor Soto, restaurateur transplanté du Mexique, est aussi sorti des sentiers battus avec une crème d'avocats débordante de saveurs traditionnelles mexicaines. Les deux vidéos sont disponibles ici.

Pour participer au concours, les intéressés peuvent publier une photo de leur recette sur la publication Facebook de Tastet qui annonce le concours, ou la partager dans une story Instagram en utilisant le mot-clic dédié #avochef et en identifiant @avosmexico_canada et @tastet.ca dans celle-ci. Un palmarès des 10 meilleures recettes sera établi et les recettes choisies seront évaluées par les avoexperts Aicia et Victor. Ce sont eux qui choisiront les cinq meilleures recettes en fonction de la facilité de préparation, des saveurs, de l'utilisation des avocats, de la présentation et de la créativité, avant de préparer et de déguster chaque recette eux-mêmes. Parmi ce Top 5, les chefs choisiront trois grands gagnants : meilleure recette, recette la plus originale et meilleure présentation, chaque gagnant étant récompensé d'un prix unique et d'un ensemble de produits aux couleurs des Avocats du Mexique. Les concurrents classés quatrième et cinquième auront eux aussi droit à des cadeaux, gracieuseté des Avocats du Mexique et de Tastet.

Les trois grands gagnants recevront des articles de cuisine qui les aideront à rehausser encore plus leurs avocréations, en leur offrant la chance de découvrir de nouvelles façons de préparer ce fruit polyvalent. Le concurrent ayant créé la meilleure recette remportera un ensemble de cuisson de sept pièces inspiré de la couleur verte vibrante d'un avocat fraîchement cueilli et un cours de cuisine virtuelle avec Aicia, tandis que les gagnants de la recette la plus originale et de la meilleure présentation repartiront respectivement avec un batteur sur socle au couleur du fruit et un robot culinaire. La meilleure recette sera publiée sur les plateformes de Tastet et les trois grands gagnants seront inclus dans une compilation vidéo qui sera partagée sur les différents médias sociaux. Il ne vous reste plus qu'à avocuisiner!

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

https://avocadosfrommexico.ca/fr/avo-101/

https://www.instagram.com/avosmexico_canada

https://www.facebook.com/avocadosfrommexicoCA/

SOURCE Les Avocats du Mexique

Renseignements: Pour en savoir plus, pour des images haute résolution ou pour des demandes d'entrevues, contactez : SOPEXA CANADA: Tanner Stout, [email protected]