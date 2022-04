Que les Canadiens décident de sortir ou rester à la maison avec leurs proches, le guacamole, les croustilles de maïs et la salsa sont les meilleures façons de célébrer cette journée spéciale. Bien que le guacamole soit l'incontournable lors de cette célébration, il y a tellement de façons possibles d'apprécier et de partager l'amour des Avocats du Mexique. Cinco de Mayo est le moment idéal pour découvrir et essayer de nouveaux plats mexicains dans le but de s'immerger dans la culture et de célébrer comme il se doit cette occasion.

Les avocats étant extrêmement polyvalents, qu'ils soient consommés entiers, en purée, en tranches ou en dés, ils peuvent servir de substitut aux aliments plus riches en gras trans et saturés. Avec seulement 80 calories, ils apportent près de 20 vitamines et minéraux à votre régime alimentaire. Ils sont non seulement bons pour les papilles gustatives, mais aussi pour la santé.

Voici quatre plats mexicains amusants, versatiles et alléchants mettant en vedette le fruit incontournable de Cinco de Mayo - les Avocats du Mexique.

GUACAMOLE AVEC HARICOTS NOIRS ET TOMATES SUR QUÉSADILLAS AU FROMAGE

Notre nouvel incontournable favori - ce guacamole aux haricots noirs et aux tomates est un véritable plaisir pour tous. Mélangez-le avec des quésadillas au fromage pour une touche plus onctueuse et vos convives en redemanderont.

JALAPEÑOS POPPERS FARCIS À L'AVOCAT

Qui a dit que les jalapeños et les avocats n'étaient pas compatibles? Ce duo parfait est idéal pour tous les moments entre amis et en famille pour donner un petit kick épicé à chaque potluck.

BLOODY CAESAR ÉPICÉ À L'AVOCAT

Apportez une touche étonnante à un Bloody Caesar en y ajoutant des avocats. Idéal pour adoucir le côté épicé de cette boisson classique.

CUPCAKES À LA PIÑA COLADA

Les avocats constituent un excellent substitut aux matières grasses, même dans la préparation des desserts, en ajoutant des nutriments et des « bons gras ». Découvrez sans culpabilité ce cupcake crémeux et savoureux qui plaira à tous.

Ces recettes sont la preuve qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas profiter de la fraîcheur des avocats en ce Cinco de Mayo. Sortez et faites quelque chose de différent en vous réunissant avec des amis pour manger, boire et passer un bon moment. Levez vos avocats à la culture mexicaine ! ¡Feliz Cinco de Mayo !

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

