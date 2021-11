Pendant un mois, l'ensemble de l'opération s'est articulée autour de l'affichage de trois visuels colorés, accrocheurs et audacieux des Avocats du Mexique sur les écrans géants qui surplombent la place publique. En addition, l'événement phare a permis d'engager activement la participation des passants l'espace d'une journée, de captiver le regard et surtout… les oreilles des Torontois avec l'inoubliable refrain publicitaire de la marque !

Mission accomplie. Tout autour du Yonge-Dundas Square, on pouvait entendre les passants fredonner l'iconique « Avocados From Mexico » en écho à la chorale qui était sur place. Se produisant pour la première fois en public depuis le début de la crise sanitaire, la chorale Newschoir chantait le refrain publicitaire pour attirer la foule vers le kiosque et les deux roues chanceuses. Des ambassadeurs en patin à roulettes sillonnaient le site, fanions accrochés au dos, avec le même objectif. Le refrain musical résonnait d'ailleurs à chaque fois qu'un participant remportait l'un des prix promotionnels en faisant tourner les roues chanceuses. Au centre de toute cette activité, un kiosque était installé pour mettre de l'avant les avocats du Mexique tout en distribuant une ribambelle d'articles promotionnels, dont les populaires Avosavers. Les gagnants pouvaient également en apprendre davantage sur la polyvalence de ce fruit et sur la façon de profiter au maximum de ses avantages nutritionnels. Cet événement était synchronisé avec une série de trois créatifs colorés, diffusés en boucle 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, sur cinq écrans géants du Yonge-Dundas Square, en plein centre de la métropole canadienne. En bref : un événement enjoué, drôle, coloré et audacieux.

« C'était une activation qui mettait parfaitement en musique la personnalité de la marque, à la fois audacieuse et ludique, un gage de qualité et d'authenticité. Notre objectif est de rappeler aux Canadiens que les avocats du Mexique sont polyvalents et disponibles tout au long de l'année. Une belle façon de rehausser leurs Avomoments. » a souligné Fanny Severy, responsable de clientèle sénior chez Sopexa Canada, en charge de la campagne.

En parallèle de cet événement, la visibilité des Avocats du Mexique est amplifiée à l'échelle nationale au cours d'une première phase de campagne. Axé sur les réseaux numériques, ce volet présente encore plus d'Avomoments grâce à un plan de déploiement digital qui tire parti de la technologie programmatique et qui touche également les Avolovers à travers les réseaux sociaux. La marque pousse sa stratégie un cran plus loin grâce à la mise en place d'actions à destination des consommateurs. Au sein de ce volet promotionnel : des bacs aux couleurs des Avocats du Mexique dans des centaines de magasins à travers le Canada, des promotions digitales avec les principaux détaillants et une toute nouvelle collaboration avec Cornershop by Uber.

La mainmise sur les écrans géants du Yonge-Dundas Square n'est pas terminée. Il est toujours temps d'aller y faire un tour pour admirer la campagne visuelle qui restera en place pendant encore quelques jours, jusqu'au 14 novembre. Les Avolovers sont également en mesure de mettre la main sur leur copie du dernier numéro du magazine Foodism, entièrement recouvert d'avocats du Mexique d'une couverture à l'autre.

C'est Tout L'Temps L'Temps, littéralement.

La versatilité de ce fruit reste inégalée. L'avocat peut être mangé à tout moment : au déjeuner, diner ou souper -- même en collation de minuit. Il peut être servi sous toutes les formes : en tranches, en dés, en purée, en sauce, en pâtes ou en smoothies. Que la recette soit chaude ou froide, les avocats vont satisfaire tous les palais : qu'une personne préfère des plats sucrés, salés ou épicés. Une polyvalence digne de ce nom !

« Les Avocats du Mexique sont largement disponibles sur les étalages des épiceries du Canada, occupant près de 95 % des parts du marché. Notre souhait est que cela se transpose aussi dans les cuisines et les habitudes quotidiennes des Canadiens. Autrement dit, transformer toutes les occasions de déguster nos avocats en véritables Avomoments et tous les consommateurs en Avolovers, » a ajouté Miguel Barcenas, consultant en stratégie et marketing pour l'APEAM.

Cliquez pour entendre le fameux refrain « Avocados From Mexico » et voir un aperçu du visuel interactif

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

https://avocadosfrommexico.ca/fr/avo-101/

https://www.instagram.com/avosmexico_canada

https://www.facebook.com/avocadosfrommexicoCA/

SOURCE Les Avocats du Mexique

Renseignements: Roxane Cyrenne, Cheffe de projets, Relations publiques et contenu, E. [email protected], T. 1 514-288-5802