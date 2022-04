LES AVOCATS DU MEXIQUE CÉLÈBRENT LE JOUR DE LA TERRE AVEC UN ENGAGEMENT IMPORTANT EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Pour célébrer le Jour de la Terre, les Avocats du Mexique sont fiers d'annoncer leur récent engagement envers le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Tweet this

« Notre objectif principal est de générer un impact sur l'objectif de développement durable 15 « La vie terrestre », car c'est celui qui a le plus d'impact sur l'industrie de l'avocat. Cet objectif contribuera directement à l'ODD 6 « Eau propre et assainissement », l'ODD 8 « Travail décent et croissance économique » et l'ODD 12 « Consommation et production responsables » de l'Agenda 2030 des Nations Unies », souligne M. Armando Lopez Orduña, directeur général de l'APEAM.

LE DÉVOUEMENT

Le développement durable des Avocats du Mexique répond fièrement aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures, garantissant un équilibre entre une croissance économique, le respect de l'environnement et le bien-être social. Alors que l'industrie de l'avocat s'est considérablement développée pour répondre à la demande croissante, les Avocats du Mexique se consacrent à la production d'avocats frais toute l'année dans le respect des normes environnementales les plus élevées. Son objectif ultime est d'atteindre un juste équilibre entre la demande mondiale croissante d'avocats et les besoins environnementaux importants, et ce, sans compromis. La véritable durabilité consiste à entrer dans un cycle positif qui permet à l'environnement de s'épanouir naturellement fournissant donc les bases pour que la culture, l'économie et la terre s'épanouissent aussi en harmonie. Au fur et à mesure que l'industrie de l'avocat prospère, elle redonne à l'écosystème naturel et ainsi le cycle se perpétue. Bien que ce programme semble ambitieux, il est essentiel au succès de l'industrie et à la prospérité du monde.

« Pour célébrer le Jour de la Terre, nous sommes fiers d'être la première association agricole au Mexique à signer le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Cet engagement montre à quel point nous sommes déterminés à poursuivre nos initiatives environnementales dans nos pratiques quotidiennes, car nous savons qu'on récolte ce que l'on sème. » explique Miguel Barcenas, responsable marketing pour les marchés internationaux des Avocats du Mexique.

DES INITIATIVES CONCRÈTES

La vie terrestre

Ce plan s'inscrit dans la continuité de l'engagement des Avocats du Mexique envers la planète avec des efforts axés sur la reforestation et les pratiques de durabilité à l'échelle de l'industrie, qui contribuent toutes deux à préserver les habitats naturels de la faune. Les Avocats du Mexique soutiennent les initiatives environnementales et ont mené une vaste initiative de reboisement pour renforcer la biodiversité naturelle du Michoacán, terre d'origine des Avocats du Mexique. Avec un taux de survie des plantes impressionnant à 85 %, plus d'un million de pins ont été plantés au cours des dernières années dans toute la région. L'organisation prévoit restaurer 1,6 million d'arbres supplémentaires dans la région du Michoacán d'ici 2025, afin d'atténuer les effets des pratiques d'exploitation forestière non-durables et de restaurer les écosystèmes naturels et la biodiversité de la région. Les Avocats du Mexique ont reconnu que la préservation de l'habitat naturel va de pair avec le maintien d'une agriculture durable. Un écosystème équilibré assurera une meilleure qualité du sol et de l'air, moins d'érosion et une nappe phréatique plus saine et stable.

Eau propre et assainissement

La préservation de l'eau est également une priorité pour les Avocats du Mexique. Cette source de vie, l'eau est un élément vital et irremplaçable de l'agriculture. C'est pourquoi 97 % des vergers d'avocats utilisent des méthodes d'irrigation naturelles ou durables. Avec de fortes pluies pendant une saison pluvieuse de six mois, la bande d'avocatiers du Michoacán est l'un des plus grands réservoirs générateurs d'eau du Mexique. Les précipitations naturelles abondantes dans la région alimentent les deux principaux fleuves de l'État et une grande partie imprègne le sol. Sous l'ombre des avocatiers et des forêts environnantes, cette humidité est retenue et l'évaporation est minime, empêchant donc l'érosion.

Travail décent et croissance économique

L'industrie de l'avocat au Mexique génère des emplois et des opportunités commerciales à plus de 300 000 personnes et constitue l'un des piliers économiques des communautés locales au Mexique. Des recherches indépendantes ont indiqué que les communautés autour des zones de production d'avocats se sont améliorées au fil des années en réduisant les indicateurs de pauvreté et de marginalisation ainsi qu'en offrant de meilleures conditions de vie avec un fort développement économique et social.

L'objectif des Avocats du Mexique est d'atteindre un juste équilibre entre la demande mondiale croissante d'avocats et les importants besoins environnementaux. Même si les avocats sont l'un des aliments les plus durables sur le marché, les Avocats du Mexique sont engagés à utiliser des pratiques durables dans la culture de ce fruit pour un avenir meilleur.

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

