''Cela peut surprendre d'apprendre que les avocats frais sont un fruit sain pour le cœur. Après tout, les consommateurs n'ont-ils pas entendu dire que les avocats sont riches en calories et en matières grasses ? Il est vrai que la croyance populaire est que les régimes faibles en gras sont importants pour la santé cardiaque, et ce n'est pas totalement faux. Mais faible en gras n'est pas synonyme de sans gras'', a expliqué Miguel Barcenas, consultant en stratégie et marketing pour l'APEAM.

Lorsque les experts de la santé parlent de « bons gras » et de « mauvais gras », ils ne jugent pas vos habitudes de collation. Les bons gras, monoinsaturés ou polyinsaturés, aident à nourrir votre corps. En fait, le Guide alimentaire canadien explique l'importance de limiter les apports en gras saturés pour soutenir des habitudes alimentaires saines. Un tiers d'un avocat de taille moyenne offre 5 grammes de gras monoinsaturés et 1 gramme de gras polyinsaturés dans chaque portion de 50 grammes.

Les « mauvais gras » sont des gras trans et gras saturés, ceux-ci peuvent causer des problèmes cardiaques s'ils dominent votre alimentation. Les avocats contiennent plus de 75 % de "bons gras" et ne contiennent aucun cholestérol. Mais les avantages de ce fruit ne s'arrêtent pas là ! Les avocats sont sans sucre et sont une bonne source de fibres (3 grammes par portion de 50 grammes).

En plus d'examiner l'impact global de la consommation d'avocats, les chercheurs ont effectué une modélisation statistique et ont découvert que la consommation d'une demi-portion d'avocat (¼ tasse) par jour au lieu de la même quantité d'œufs, de yogourt, de fromage, de margarine, de beurre ou de viandes transformées (par exemple sous forme de bacon) peut réduire le risque de crise cardiaque de 16 % à 22 %.

Mieux encore, il est maintenant plus facile que jamais d'ajouter des avocats à votre alimentation. Les avocats sont extrêmement polyvalents et se marient à merveille avec un certain nombre de plats traditionnels, ou plus modernes. Visitez la page "Comment faire" pour découvrir des conseils pratiques comme choisir un avocat mûr ou encore préparer l'avocat sous différentes formes (tranches, dés, purée...). C'est plus facile que vous ne le pensez : il suffit de le couper en deux, de séparer les deux parties, de retirer le noyau puis de couper la chair en longues tranches ou en cubes, et le tour est joué.

Alors, qu'est-ce que vous attendez pour manger des avocats ?

