Les audiences de la Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa commenceront le 13 juin à l'Université d'Ottawa

Les audiences sont ouvertes au public et aux médias

TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - Les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa se tiendront à Ottawa du 13 juillet au 8 juillet 2022. Les audiences se dérouleront dans la salle d'audience Ian G. Scott de la Section de common law de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.

La Commission a le mandat d'enquêter sur les circonstances commerciales et techniques qui ont mené aux pannes et aux déraillements de l'Étape 1 de l'aménagement du réseau de train léger sur rail d'Ottawa.

Lors des audiences, les principaux témoins représentant les parties impliquées dans la première étape du projet de réseau de train léger sur rail d'Ottawa témoigneront sous serment.

Le public et les médias pourront assister aux audiences.

Le public est encouragé à se rendre à l'Université pour regarder les audiences diffusées en direct dans un grand auditorium à proximité de la salle d'audience.

Les médias auront accès à la salle de presse installée sur place pour regarder les audiences.

La diffusion en direct des audiences sera aussi accessible à partir du site Web de la Commission, en français et en anglais.

Par ailleurs, les audiences seront aussi diffusées sur les chaînes du réseau Rogers en anglais et en français.

L'horaire des audiences de la journée sera affiché sur le site Web de la Commission.

Préalablement aux audiences, la Commission tiendra également deux réunions publiques les 25 et 26 mai 2022 au Centre Shaw d'Ottawa de 19 h à 21 h, afin de permettre à la population de partager ses points de vue sur les pannes et les déraillements du réseau de train léger sur rail d'Ottawa.

Visitez la page sur les réunions publiques de la Commission pour en apprendre davantage et pour vous inscrire afin de participer ou de faire une déclaration. Les réunions seront aussi retransmises en direct sur le site Web de la Commission et sur le réseau Rogers TV, chaîne 23 en français et chaîne 22 en anglais.

Toute personne peut contacter la Commission à l'adresse [email protected] ou en appelant le 1-833-597-1955 pour toute demande de renseignements généraux ou pour communiquer des renseignements qui serviront à l'enquête de la Commission.

FAITS EN BREF

La Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail d' Ottawa a été mise sur pied le 16 décembre 2021. Le juge William Hourigan a été nommé commissaire de l'enquête. Lisez le décret 1859/2021 ici.

a été mise sur pied le 16 décembre 2021. Le juge a été nommé commissaire de l'enquête. Lisez le décret 1859/2021 ici. Le 7 mars 2022, le commissaire a publié sa décision accordant à 10 organismes le statut de participants aux audiences publiques de la Commission. Apprenez-en plus ici.

Le commissaire présentera ses conclusions et ses recommandations dans un rapport final.

