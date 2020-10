Des dizaines d'aubaines du Vendredi fou sont déjà disponibles.

BURNABY, BC, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Cette année, les Fêtes débutent plus tôt que jamais chez Best Buy Canada. Des dizaines d'offres incroyables, qui n'ont pas encore été annoncées, sont déjà disponibles. Cette saison des Fêtes ne ressemblera à aucune autre, et Best Buy tient à aider ses clients à trouver les cadeaux qu'ils recherchent et à magasiner quand ils veulent et comment ils le veulent.

Best Buy offrira d'incroyables aubaines tout au long du mois de novembre. Les clients de partout au pays sont invités à commencer leur magasinage des Fêtes plus tôt afin d'éviter les cohues et de profiter d'un meilleur inventaire et d'une livraison plus rapide. De plus, magasinez l'esprit tranquille avec notre garantie du Vendredi fou : si le prix d'un produit baisse avant le Vendredi fou, Best Buy remboursera la différence.

Cette année, les achats des Fêtes peuvent être faits de trois façons : en magasin, en respectant des protocoles de sécurité stricts; en ligne, avec l'expédition en 2 jours à l'échelle nationale et la livraison le lendemain à Montréal, Toronto et Vancouver; et en réservant en ligne avec le service de Ramassage rapide et facile en une heure, en personne en magasin ou sans sortir de votre véhicule.

« Cette année chez Best Buy, notre priorité est d'offrir à nos clients les meilleures options pour qu'ils puissent magasiner quand et comment ils le souhaitent » dit Jason Abrams, vice-président principal des achats de Best Buy Canada. « En tant qu'entreprise, nous nous sentons bien préparés. Nous avons tout mis en œuvre pour assurer le meilleur inventaire qui soit auprès de nos fournisseurs, et le plus d'options de livraison possible auprès de nos transporteurs. »

Des ressources additionnelles ont été créées pour la période des Fêtes, notamment l'option pour les clients de clavarder en temps réel avec un associé en magasin. La santé et la sécurité de nos employés, de nos clients, de nos partenaires et des communautés que nous desservons est notre priorité. Vous trouverez une liste des meilleurs cadeaux techno de la saison en ligne sur BestBuy.ca.

Voici quelques-unes des aubaines du Vendredi fou maintenant disponibles :

Téléviseur intelligent Samsung 65po 4K QLED pour 2 999,99 - une économie de 600 $

QLED pour 2 999,99 - une économie de 600 $ Économies jusqu'à 1 300 $ sur un choix de téléviseurs

Écouteurs Sony à annulation de bruit WH1000XM3 pour 299,99 $ - une économie de 150 $

Économies de 200 $ sur le portable à écran tactile Microsoft Surface 3 de 13,5 po

Prix hors écofrais

Cliquez ici pour magasiner ces aubaines du Vendredi fou.

À propos de Magasins Best Buy Ltée

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 170 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. L'entreprise Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

