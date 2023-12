Les clients peuvent profiter d'un rabais allant jusqu'à 1 500 $ pour deux personnes sur plus de 200 forfaits vacances dans le Sud

MONTRÉAL , le 21 déc. 2023 /CNW/ - C'est la saison des économies chez Vacances Sunwing alors que le voyagiste offre trois semaines d'aubaines incroyables sur des vacances hivernales au Mexique, à Cuba, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. En vigueur jusqu'au 7 janvier 2024 pour des voyages jusqu'au 30 avril 2024, le solde des Grosses économies durant la semaine d'Après-Noël de Sunwing propose aux clients jusqu'à 1 500 $ de rabais pour deux personnes sur une sélection de forfaits vacances dans plus de 200 hôtels et centres de villégiature. Ces forfaits pour le Sud sont tous conçus pour les voyageurs qui souhaitent passer des moments de qualité avec leurs proches, rencontrer de nouvelles personnes, partager des expériences ou combler leur soif d'aventures palpitantes.

« En ce début de saison festive, nous sommes ravis d'offrir aux clients d'autres moyens de célébrer avec des économies incroyables sur leurs destinations préférées », déclare Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Nous savons que nos clients souhaitent un bon rapport qualité-prix pour leurs escapades tropicales, qu'ils soient à la recherche de vacances familiales ou d'une escapade romantique luxueuse. Avec notre vaste sélection de forfaits tout compris, notre Promesse Sunwing et notre gamme d'activités à destination, nous nous engageons à continuellement offrir à nos clients des vacances au soleil d'une exceptionnelle valeur, comme c'est le cas pendant notre solde de la semaine d'Après-Noël. Nos clients disposent d'une infinité de choix pour profiter pleinement de leurs escapades hivernales ».

Si explorer de nouvelles plages fait partie de leurs résolutions en 2024, les familles peuvent passer leur relâche dans les endroits les plus prisés, tels que Saint-Martin ou Grand Bahama qui offrent des activités pour les petits et les grands à des prix qui conviennent à tous les budgets familiaux. Le Panama est aussi une excellente destination exotique pour ceux qui souhaitent explorer l'Amérique centrale, avec ses sites emblématiques comme le canal de Panama, les merveilles historiques, l'incroyable biodiversité, les magnifiques plages et les hôtels tout compris tels que le Gran Evenia Bijao Beach Resort que les clients peuvent réserver maintenant à rabais.

Le Temptation Miches Resort Punta Cana en République dominicaine répond pleinement aux besoins des voyageurs en quête de liberté et d'un terrain de jeu réservé aux adultes dans une ambiance unique. Ce choix du personnel pour décembre, présenté par les experts chez Sunwing, est une oasis inhabitée qui promet une expérience inoubliable avec ses différentes piscines pour tous les niveaux de confort, ses soirées de mousse, ses concours amusants, ses événements thématiques, son spa Rosé exclusif, son restaurant SHE d'inspiration aphrodisiaque qui enflamme tous les sens et ses suites chics au décor coloré.

Le Sanctuary at Grand Memories Cayo Largo, un autre hôtel choisi par le personnel, offre aux Canadiens des escapades romantiques sur les plages isolées de Cayo Largo, et il est disponible exclusivement auprès de Vacances Sunwing. Les voyageurs en provenance de Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et bientôt Halifax (à partir de février 2024) pourront admirer la beauté naturelle de cette destination. Cette propriété de 45 chambres abrite une magnifique piscine, un restaurant et des bars sur place, des activités interactives, de charmants bungalows et une vue panoramique sur l'une des plus belles plages.

Les Canadiens en auront pour leur argent avec Vacances Sunwing en réservant leurs forfaits hivernaux d'ici le 7 janvier 2024 pendant le solde des « Grosses économies de la semaine d'Après-Noël ». De plus, ils bénéficieront des avantages additionnels de la Promesse Sunwing, comme la franchise gratuite pour leur premier bagage enregistré et les transferts gratuits entre l'aéroport et l'hôtel* en voyageant à bord de Sunwing Airlines.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

