Les arts s'invitent au jardin - Le Jardin botanique ouvre son univers à la 6e saison des concerts intimes

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie présente avec beaucoup de fierté et un plaisir renouvelé la programmation estivale des concerts intimes 2019 qui auront lieu au Jardin botanique tous les dimanches, à 14 h, du 30 juin au 1er septembre inclusivement. La direction artistique de la saison a de nouveau été confiée à Monique Giroux, une passionnée de la musique d'ici et d'ailleurs et une fan inconditionnelle des artistes émergents. Du flamenco au chant autochtone en passant par le slam et le blues, la programmation 2019 nous invite à la découverte de la diversité. Dix artistes majoritairement auteurs-compositeurs-interprètes fouleront les planches de la scène extérieure du Jardin botanique, joliment nichée au cœur de la nature. Dans un amalgame de styles musicaux et de couleurs sonores, chaque artiste y apportera sa touche personnelle et intimiste. Un rendez-vous qui invite à la découverte et à l'évolution des genres, en accord parfait avec le thème actuel d'Espace pour la vie Tracez l'histoire de l'évolution.

Partir à la découverte et se réconforter aussi

Chaque année, les concerts intimes d'Espace pour la vie offrent au public une occasion idéale de découvrir de nouveaux artistes, d'écouter ceux qui nous font toujours vibrer et de s'abreuver à leur talent. Certains nous reviennent avec une nouvelle présence qui se bonifie avec les saisons et d'autres nous décoiffent par leur actualité musicale. Une évolution qui remonte à la nuit

des temps et qui fascinent toujours autant!

S'imprégner de la nature avant ou après le spectacle

Le public est invité à prévoir une heure ou deux, avant ou après les concerts intimes, pour découvrir le magnifique spectacle des pivoines, des iris, des lis, des roses et des hémérocalles du Jardin. Une promenade qui vous mettra doucement dans l'ambiance ou qui prolongera le plaisir et l'émotion du concert.

À savoir

Les prestations sont gratuites à l'achat d'un billet d'entrée au Jardin botanique. Les chaises sont exceptionnellement permises sur le site. Les spectacles seront annulés en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Les 10 artistes qui harmoniseront les arts et la nature au gré de leur propre musicalité

DATE ARTISTE 30 juin Pomme ouvre la saison avec son allant et sa diversité réjouissante au son d'une voix qui développe toute sa chaleur dans l'écrin du Jardin botanique. 7 juillet Albin de la Simone ne peut imaginer meilleur décor pour accueillir sa voix, lui qui chante d'un timbre fragile, comme s'il nous parlait à l'oreille. 14 juillet Émile Proulx-Cloutier nous entraîne dans un mouvement qui nous propulse du slam à la berceuse, de la tragédie à la franche rigolade. 21 juillet Martin Léon offre une prestation où on se laisse porter par sa musique et sa façon de voir la vie dans une zénitude consciente, mais pas insouciante. 28 juillet Catherine Durand transporte avec elle son amour du folk et s'arrête le temps d'un concert intime rempli de sa réjouissante déferlante de jeune auteure. 4 août Luc De Larochellière n'a plus besoin de présentation. Après 30 ans d'une carrière sans faille, il se réjouit toujours de retrouver le cœur de son public. 11 août Florent Vollant marque sa musique de ses origines innues et nous transporte dans son monde de liberté nomade et d'inspiration créatrice. 18 août David Myles est passé maître dans la fusion des genres, construisant au passage son propre chemin entre la pop, le folk, le country et la musique soul. 25 août Dominique Fils-Aimé puise son inspiration dans les icônes de la musique soul des années 40 et 60 et séduit son public de sa voix suave et authentique. 1er septembre Caroline Planté est une des rares femmes guitaristes et compositrices à jouer de la guitare flamenca. Un voyage mythique au rythme de la passion andalouse.

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!



Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

