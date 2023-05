Les archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation sont inscrites au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO

OTTAWA, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - À sa 216e session, le Conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé la proposition d'inscription des archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) au Registre international de la Mémoire du monde. Le Registre vise à préserver le patrimoine documentaire d'importance mondiale et à en promouvoir l'accès. Par patrimoine documentaire, on entend les archives qui reflètent l'histoire du monde et le patrimoine de l'humanité.

Cette inscription souligne l'importance mondiale des archives du CNVR en tant qu'ensemble de données et de connaissances qui documente la tentative coloniale d'assimiler et d'effacer les peuples autochtones et leurs cultures, une violation des droits de la personne qui s'est reproduite sous différentes formes aux quatre coins de la planète. Le témoignage des enfants : assimilation forcée des enfants autochtones dans des pensionnats canadiens représente la première collection reconnue mondialement qui documente les traumatismes vécus par les peuples autochtones à cause du système des pensionnats canadien ainsi que ses séquelles durables sur les communautés autochtones.

En 2015, au terme de l'enquête de six ans de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) sur l'histoire et les séquelles du système des pensionnats canadien, 7 000 témoignages de survivantes et de survivants des pensionnats, des documents historiques, plus de 40 000 photographies et d'autres éléments recueillis ont été intégrés aux archives du CNVR afin d'assurer leur préservation. Cette collection accessible au public, qui continue d'être enrichie à mesure que l'on obtient des documents sur les sépultures anonymes découvertes sur les sites des pensionnats, a une valeur nationale et internationale en tant qu'outil de recherche et d'éducation favorisant la réconciliation.

« L'ampleur des archives du CNVR reflète la force incroyable des survivantes et des survivants des pensionnats qui élèvent leurs voix pour parler de leurs expériences. Je suis certaine que l'inscription des archives du CNVR au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO aidera à honorer et à amplifier leurs voix à l'échelle mondiale. » - Natasha Cayer, ambassadeure et déléguée permanente du Canada à l'UNESCO

« La reconnaissance internationale de cette collection d'archives est un jalon important sur la voie vers la vérité et la réconciliation. Les voix et les expériences des enfants disparaissent trop souvent de notre mémoire historique. Toute mesure pour assurer la préservation des réalités qu'elles et ils ont vécues a de quoi nous rassurer. » - Cody Groat, président du Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde

« Le CNVR est honoré de l'inscription de ses archives au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO. Nous sommes les protectrices et les protecteurs de la vérité pour les survivantes et les survivants des pensionnats, et préserver leurs souvenirs est essentiel à notre cheminement sur la voie de la vérité, de la réconciliation et de la guérison, non seulement partout au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. » - Stephanie Scott, directrice, Centre national pour la vérité et la réconciliation

« Cet honneur reconnaît et célèbre nos vérités et nos valeurs en tant que survivantes et survivants. Il est temps de penser aux enfants que nous avons perdus aux mains du système de pensionnats et de veiller à ce que leurs voix soient entendues et restent dans nos mémoires pour toujours. » - Florence Paynter, aînée et survivante

À propos du Programme Mémoire du monde de l'UNESCO

Le Programme Mémoire du monde de l'UNESCO a été lancé en 1992 en vue de protéger le patrimoine documentaire du monde. Le Programme favorise l'accès universel à des documents ayant une valeur scientifique, éducative, esthétique et culturelle, les protégeant des forces destructives de la guerre, des bouleversements sociaux et d'autres catastrophes naturelles et causées par les êtres humains. La Commission canadienne pour l'UNESCO maintient le Registre de la Mémoire du monde du Canada (auquel les archives du CNVR sont inscrites depuis 2019), tandis que l'UNESCO (qui a son siège à Paris) est responsable du Registre international de la Mémoire du monde. Une liste des archives ajoutées au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO entre 1992 et 2017 est disponible ici. Mai 2023 marque les premiers ajouts au Registre international depuis 2017.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des spécialistes de la société civile à l'international. La Commission relève du Conseil des arts du Canada.

À propos du Centre national pour la vérité et la réconciliation

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été mis sur pied dans le cadre du mandat de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, chargée d'entendre les survivantes et survivants, leurs familles, les communautés ainsi que toute autre personne ayant subi les impacts du système des pensionnats autochtones, et de sensibiliser l'ensemble de la population canadienne à leurs expériences. Les déclarations, documents et autres éléments ainsi recueillis sont au cœur de la mission du CNVR.

Les archives et collections du CNVR sont à la base de l'apprentissage continu et de la recherche. Ici, les survivantes et survivants ainsi que leurs familles, les pédagogues, les chercheuses et chercheurs ainsi que le public peuvent jeter un regard approfondi sur le système des pensionnats autochtones, dans le but de favoriser la réconciliation et la guérison.

