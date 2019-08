Les appareils fonctionnant à l'éthanol posent un risque grave d'incendie

Message de sécurité publique du commissaire des incendies de l'Ontario

TORONTO, le 30 août 2019 /CNW/ - Jon Pegg, le commissaire des incendies de l'Ontario, met en garde la population ontarienne contre les risques graves d'incendie liés aux appareils fonctionnant à l'éthanol, appelés couramment des lanternes ou foyers de table. Le danger d'incendie, qui prend la forme d'un jet de flammes, est créé lorsque la vapeur dégagée par le récipient utilisé pour remplir l'appareil, qui n'était pas complètement éteint et ne laissait pas voir la flamme, prend feu.

« L'Ontario a enregistré de multiples décès et des blessures graves causés par ces appareils fonctionnant à l'éthanol cette année, a souligné Jon Pegg. Depuis 2016, le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence (BCIGSU) a mené onze enquêtes sur des incendies mettant en jeu des appareils. »

Des appareils fonctionnant à l'éthanol sont en vente dans toute la province et dans tout le Canada. Le BCIGSU recommande à la population de se protéger lorsqu'elle utilise ces appareils et de prévenir la création de jets de flammes en suivant les conseils suivants :

Vérifier que l'appareil est complètement éteint, sans aucune flamme, et froid au toucher avant de le remplir;

Vérifier que personne ne se trouve près de l'appareil pendant son remplissage;

Pour remplir l'appareil, utiliser un contenant muni d'un pare-flamme.

Si vous avez des questions au sujet d'autres mesures de sécurité à prendre pour vous protéger ou protéger votre famille, contactez le service d'incendie local.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Le BCIGSU a préparé une vidéo véhiculant un message de sécurité publique pour expliquer à la population ontarienne comment fonctionnent les appareils alimentés à l'éthanol et comment ces appareils peuvent causer des blessures graves. Pour des renseignements sur la création de jet de flammes, visionnez la vidéo (lien vers la vidéo).

ontario.ca/ministere-nouvelles

Available in English

SOURCE Office of the Fire Marshal and Emergency Management

Renseignements: RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS: Carol Gravelle, Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence, 647 329-1086, Carol.Gravelle@ontario.ca

Related Links

http://www.ofm.gov.on.ca