Les anciennes voitures d'exo transportent toujours le Père Noël!

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les 26, 27 novembre et 3 décembre prochains, les amateurs de matériel ferroviaire pourront retrouver leur cœur d'enfant en montant à bord du populaire Train de Noël d'Exporail. Ce train féérique sera composé de l'ancienne voiture à deux étages AMT 900, offerte l'année dernière par exo au musée ferroviaire; de la voiture AMT 827, leg exo faisant maintenant partie de l'exposition permanente; ainsi que de la locomotive AMT 1311, cédée en 2011. Retirée du service en 2010, la voiture AMT 900 a assuré le transport de passagers durant 42 ans sur les lignes Saint-Jérôme et Vaudreuil-Hudson.

Dans l'exposition permanente du musée ferroviaire, les visiteurs peuvent également redécouvrir un autre exemplaire de voiture de train de banlieue précédemment offertes par exo, soit la voiture AMT 1101. Tous ces dons effectués à travers les années par exo témoignent de son engagement envers son partenaire Exporail.

« Exo est heureux de collaborer avec Exporail pour participer à la mémoire de la riche histoire ferroviaire du Canada. Les voitures d'exo et de l'ancienne AMT ont joué un rôle majeur dans le transport de milliers de travailleurs et d'étudiants vers le centre-ville de Montréal et il est juste normal que le Père Noël veuille maintenant en profiter », souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité.

Pour connaitre toutes les informations à propos du Train de Noël et de la panoplie d'activités prévues dans le cadre du Noël ferroviaire d'Exporail, visitez le https://exporail.org/activites/noel-ferroviaire/ Mais faites vite : l'an dernier, l'activité avait affiché complet!

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

