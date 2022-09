La décision du cabinet envoie un message clair : Radio-Canada joue un rôle essentiel au sein de notre écosystème culturel, un rôle qui devait être reflété par ses conditions de licence.

OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Les AMIS saluent le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez, ainsi que le gouvernement du Canada, pour le renvoi de la décision sur le renouvellement des conditions de licence de Radio-Canada au CRTC. Le régulateur devra maintenant réévaluer sa décision du 22 juin, qui supprimait les exigences de dépenses minimales pour les nouvelles locales, ainsi que pour les contenus de divertissement diversifiés sur toutes les plateformes de Radio-Canada.

« Les AMIS, ainsi que nos supporteurs, remercient le gouvernement fédéral d'avoir écouté les milliers de citoyennes et citoyens qui ont levé la voix en défense de notre journalisme et de nos récits, a déclaré Mara Boltman, directrice générale des AMIS. Les libéraux ont promis aux Canadiennes et Canadiens qu'ils renforceraient Radio-Canada. Cette décision est un pas important dans cette direction. »

La décision donne suite aux pétitions et aux lettres adressées au gouvernement par plusieurs groupes concernés, dont le Canadian Media Producers Association, L'Association québécoise de la production médiatique, la Guilde canadienne des médias, et le Forum for Research and Policy in Communications. Ces intervenants, ainsi que plusieurs autres, avaient soulevé des préoccupations quant à l'élimination des principales conditions de licence visant à protéger notre culture et nos récits.

« En renvoyant cette décision, le gouvernement envoie un message clair au CRTC : Radio-Canada joue un rôle unique et essentiel au sein de notre écosystème culturel, un rôle qui devrait être reflété par ses conditions de licence, a rajouté Mme Boltman. L'engagement continu de ce gouvernement envers les récits d'ici est primordial en ce moment critique pour nos secteurs journalistiques et culturels. Nous attendons avec impatience que le CRTC renforce cet engagement par la mise en œuvre des projets de loi C-11 et C-18 une fois adoptés. »

Au sujet des AMIS :

Nous sommes un mouvement citoyen qui défend les voix d'ici au sein de notre radiodiffusion publique, nos médias et notre culture. En nous rassemblant autour d'une Société Radio-Canada forte, du journalisme crédible, et des histoires communes, nous nous battons pour les protéger -- parce que si nos histoires disparaissent, nous aussi.

Voilà pourquoi nous conduisons des recherches en profondeur sur les politiques publiques ainsi que des sondages afin d'éclairer nos concitoyennes et concitoyens sur les enjeux qui touchent la culture et les médias. Nous travaillons sans relâche à convaincre le gouvernement fédéral que les gens d'ici veulent que leur gouvernement renforce Radio-Canada, défende notre journalisme et protège notre culture en ondes et en ligne. Nous ne sommes affiliés à aucun radiodiffuseur ou parti politique.

