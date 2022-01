les amateurs de bubly, la marque d'eau pétillante la plus populaire au Canada, se réjouissent de l'annonce de la première de trois nouvelles saveurs offertes pour une durée limitée qui seront lancées au cours de l'année 2022

MISSISSAUGA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - La boisson à base d'eau pétillante bubly MC entame sa plus grande année à ce jour avec le lancement de bublymangue MC , la première de trois nouvelles saveurs qui seront offertes pour une durée limitée au Canada. Pour sa part, Michael Bublé cherchera à profiter de cette année particulièrement chargée pour tenter de changer officiellement la lettre « y » dans le nom de la marque bubly pour un « é ». Toutefois, pour les amateurs canadiens de la marque bubly, cette plus grande année à ce jour signifie avant tout que nous chercherons à leur donner ce qu'ils aiment et veulent vraiment, c'est‑à‑dire plus de saveurs bubly!

La marque bubly, en collaboration avec le chanteur canadien gagnant de 4 prix Grammy, Michael Bublé, offre aux amateurs la chance de découvrir encore plus de saveurs cette année avec le lancement de deux saveurs additionnelles offertes pour une durée limitée au printemps et à l'automne.

« bubly Canada continue de faire erreur dans l'orthographe de son nom de marque. Toutefois, avec le lancement de trois nouvelles saveurs, j'aurai trois occasions supplémentaires cette année de montrer au Canada une fois pour toutes que bubly devrait en fait être écrit « bublé », explique Michael Bublé. J'invite les Canadiens et les Canadiennes à garder l'œil ouvert, car j'ai plusieurs nouvelles idées saugrenues pour convaincre bubly de changer de nom cette année dans le cadre du lancement des nouvelles saveurs. »

La marque bubly continue de bousculer la catégorie de l'eau pétillante en s'imposant comme la marque de boisson à base d'eau pétillante la plus populaire au Canadai grâce à ses délicieuses saveurs, son sens de l'humour, son caractère optimiste et son côté ludique, mais aussi avec ses avantages : sans calorie, sans édulcorant, plein de sourires.

« Comme bubly est la marque de boisson à base d'eau pétillante préférée des Canadiens et Canadiennes, l'immense vague d'amour et d'enthousiasme pour les nouvelles saveurs bubly nous a encouragés à voir les choses en grand pour trouver des manières de récompenser nos fidèles amateurs, explique Lourdes Seminario, directrice principale du Marketing à PepsiCo Canada. Nous avons entendu les Canadiens et les Canadiennes qui nous demandent plus de saveurs et c'est pourquoi nous avons très hâte de leur offrir davantage de savoureuses gorgées et plus de sourires tout au long de l'année. »

Chaque saveur de la boisson à base d'eau pétillante bubly est offerte dans un emballage coloré et attrayant avec des sourires uniques et une salutation amusante sur la languette pour un maximum de plaisir et de sourires. La boisson à base d'eau pétillante bubly est offerte en neuf saveurs : la petite nouvelle, bublymangueMC, ainsi que bublypêcheMC, bublyananasMC, bublymûreMC, bublyceriseMC, bublyfraiseMC, bublylimeMC, bublypamplemousseMC et bublyorangeMC.

Les amateurs de bubly peuvent obtenir un aperçu de notre accroche publicitaire sur les réseaux sociaux de bubly. Nous les invitons également à demeurer à l'affut puisque nous dévoilerons notre nouveau message publicitaire hilarant « Bublé affronte bubly » au début du mois de février. Suivez la conversation en ligne @bublysparklingca avec #Bublévsbubly et #ouvrezunsourire.

À propos de PepsiCo Canada

PepsiCo Canada est la plus grande entreprise d'aliments et de boissons au pays. Elle emploie plus de 11 000 Canadiens et Canadiennes et exploite plus de 384 établissements de production et de distribution partout au pays. Les activités de PepsiCo au Canada s'articulent autour de deux unités d'affaires : PepsiCo Canada Breuvages et PepsiCo Canada Aliments. PepsiCo Canada Breuvages comprend des marques comme Pepsi, Gatorade, Tropicana et Aquafina, alors que PepsiCo Canada Aliments est composée de Frito Lay Canada, qui comprend des marques comme Lay's, Doritos et Tostitos, et de Quaker, qui comprend des marques comme Quaker Chewy, Life et Croque Nature. Pour sa part, PepsiCo Canada fait partie de la grande famille mondiale de PepsiCo, Inc. Pour en savoir plus, visitez le site www.pepsico.ca.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires partout dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 70 milliards de dollars en 2020 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. La gamme de PepsiCo comprend plusieurs boissons et aliments délicieux et compte 23 marques qui produisent chacune annuellement des ventes au détail estimées à plus de 1 milliard de dollars.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision consistant à « être le chef de file mondial en matière d'aliments et de boissons pratiques en déployant notre approche Donner un sens à notre vision », notamment grâce à PepsiCo Positive (pep+). L'approche pep+ est notre stratégie de transformation de bout en bout qui place la durabilité au cœur de tout ce que nous ferons pour créer une valeur ajoutée et générer une croissance en exerçant nos activités commerciales en respectant les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour notre planète et les gens qui y vivent. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.pepsico.com.



