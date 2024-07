GROS BISOU DEPUIS 90 ANS : PEPSI® CÉLÈBRE LA PASSION DU QUÉBEC

Pepsi rédige une lettre d'amour au Québec avec la nouvelle campagne, « Ici, quand on aime, on aime ». La campagne souligne la passion unique des Québécoises et Québécois pour ce qu'ils aiment, et Pepsi célébrera les gens et la passion du Québec d'aujourd'hui au fil de l'été à l'aide de partenariats, d'événements immersifs, de contenu dans les médias sociaux et de tirages.

« En célébrant le 90e anniversaire de Pepsi au Québec, nous voulions renvoyer directement l'amour aux personnes qui ont été la raison d'être de notre marque. C'est leur passion et leur enthousiasme qui ont propulsé Pepsi jusqu'où elle se trouve aujourd'hui », a commenté le directeur principal de PepsiCo Canada, Reid Black. « Pour l'avenir, nous nous engageons à continuer de célébrer les gens et la culture du Québec. »

Ici, quand on aime, on aime

Notre nouvel hymne publicitaire utilise le geste simple, mais si communicatif, de donner un bec pour symboliser la passion des gens du Québec. Réalisée par une équipe de production québécoise, la publicité met en vedette une distribution locale de plus de 30 Québécoises et Québécois avec une trame sonore marquante : C'est bon pour le moral de la Compagnie Créole. Quelques classiques de la culture populaire québécoise comme La Guerre des tuques et Chambres en ville et le lutteur vedette de la WWE, Kevin Owens, y font aussi une brève apparition. La population du Québec verra cette campagne publicitaire entraînante à la télévision, dans les médias sociaux et numériques et dans les lieux publics tout l'été. Pour voir la nouvelle annonce, cliquez ici.

Envoyez un bec à Pepsi par message texte

Pepsi veut célébrer son 90e anniversaire avec ses adeptes fidèles du Québec. Le bec est une des façons d'exprimer sa passion au Québec, alors pour son anniversaire, Pepsi récompensera ses adeptes pour leur passion.

Le 6 juillet, Journée internationale du baiser, Pepsi souhaite célébrer la passion de ses adeptes dans tout le Québec.

Pepsi récompensera toutes les personnes qui enverront une photo d'elles en train de donner un bec à une personne ou une chose aimée recevront une caisse de 12 canettes (12 x 355 mL) de Pepsi Zéro Sucre gratuite.

Pour participer, les adeptes partout au Québec peuvent envoyer leur photo par message texte au 1 438 609-AIME.

Pour plus de détails, suivez la campagne des célébrations du 90e anniversaire sur les pages Instagram et TikTok de Pepsi au Québec à l'aide de l'étiquette @icicestpepsi.

Pepsi met en vedette ses partenariats au Québec

Un des principaux éléments de la campagne Ici, quand on aime, on aime est une série de collaborations avec de vrais Québécois et Québécoises de tous les horizons. Pepsi commencera ses activités au Festival d'été de Québec, l'un des plus grands festivals de musique où la passion québécoise prend vie.

Pepsi y dévoilera un distributeur automatique personnalisé avec des articles conçus sur mesure et des canettes de Pepsi Zéro Sucre. L'espace comptera également une peinture murale en direct de 3 mètres de haut pour permettre aux festivaliers de vivre une expérience immersive.

Pour donner vie à cette activité, Pepsi s'est associée à l'artiste, muraliste et illustratrice montréalaise Camille Charbonneau (IG: @lacharbonne ).

Du 9 au 12 juillet, Camille utilisera son style illustratif pour donner vie à une peinture murale de 3 mètres de haut, afin de célébrer la passion et l'amour à l'état pur. Les participants pourront balayer la fresque digne d'Instagram pour débloquer un filtre Snapchat personnalisé conçu par Camille Charbonneau afin d'immortaliser leurs moments de passion au festival.

afin d'immortaliser leurs moments de passion au festival. Il y aura deux nouveaux articles à collectionner et quatre canettes commémoratives de Pepsi Zéro Sucre conçues par l'artiste, qui seront exclusivement offerts dans le distributeur automatique personnalisé. Les festivaliers pourront débloquer des produits de marque en envoyant un baiser au distributeur automatique.

Au fil de l'été, Pepsi dévoilera les prochains développements de la campagne, qui s'inspirent de ce qui passionne les consommateurs de la province.

Racines profondes au Québec

Il y a 90 ans, soit le 12 juin 1934, Pepsi a ouvert la première usine d'embouteillage canadienne à Montréal. Les embouteilleurs dévoués de Pepsi représentent l'essence de la marque Pepsi : passion, plaisir et amusement.

À la fin de l'année 1935, il y avait 20 franchises au Canada, dont 13 au Québec. Toutes les franchises sont détenues par des familles.

Actuellement, la plus grande d'entre elles est Alex Coulombe Ltée, qui fait partie de la famille Pepsi depuis 1935. Alex Coulombe Ltée est aussi un fier commanditaire du Festival d'été de Québec, où la machine distributrice personnalisée de Pepsi sera la vitrine commerciale pour notre marchandise et nos canettes commémoratives.

PepsiCo Canada Breuvages et ses quatre embouteilleurs québécois comptent plus de 1 340 employés dans 16 usines de fabrication et de distribution.

