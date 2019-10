Les Alouettes viendront célébrer leur participation aux éliminatoires chez Mission Bon Accueil

Les joueurs serviront le souper de l'Action de grâce aux personnes en situation d'itinérance au pavillon Macaulay

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Maintenant devenue une grande tradition, la participation des joueurs des Alouettes au souper de l'Action de grâce est un moment très attendu par les clients de Mission Bon Accueil. Cette année, l'événement prendra une nouvelle ampleur alors que plus de 25 joueurs de l'équipe et des cheerleaders seront présents sur place afin de célébrer, avec tous les clients à Mission Bon Accueil, la première participation des Alouettes aux séries éliminatoires depuis 2014.

Mission Bon Accueil se prépare à accueillir plus de 400 personnes en situation d'itinérance pour ce souper spécial. Durant la soirée, les membres de l'équipe mettront leurs uniformes de côté pour enfiler leurs tabliers afin de préparer et servir les repas. En plus du souper traditionnel qui sera servi à l'intérieur, un grand chapiteau sera érigé pour l'occasion afin de permettre aux clients de venir échanger avec les joueurs, de faire signer des autographes et de prendre un café avec eux.

INVITATION AUX MÉDIAS

QUAND : Lundi le 14 octobre de 17 h à 18 h 30



QUOI : Repas de l'Action de grâce de Mission Bon Accueil servis à 400 clients par les joueurs des Alouettes. QUI : Sam Watts , président-directeur général de Mission Bon Accueil

L'équipe des Alouettes

Les clients de Mission Bon Accueil OÙ : 1490, rue St-Antoine Ouest à Montréal (entrée du côté Est)

« Le souper de l'Action de grâce est un moment spécial qui permet aux familles de se rassembler et de passer du bon temps ensemble, souligne Sam Watts, le président directeur général de Mission Bon Accueil. Mais à la Mission, cela nous rappelle que notre principal défi est d'aider les personnes déconnectées à briser l'isolement. »

« Participer à ce souper de l'Action de grâce est toujours un moment magique pour nos joueurs qui attendent avec grand plaisir le moment où ils peuvent servir les clients de Mission Bon Accueil, explique Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal. Le fait que nous puissions en plus venir célébrer notre participation aux éliminatoires avec eux sera d'autant plus festif ! »

Les Alouettes feront tirer, parmi les personnes qui seront sur place, cinq paires de billets pour une partie de football ainsi que des cartes cadeaux de Métro et de Mission Bon Accueil.

L'aide offerte chez Mission Bon Accueil

Tous les soirs, Mission Bon Accueil ouvre ses portes et accueille près de 225 Montréalais afin qu'ils passent la nuit au chaud. De plus, de nombreux efforts sont mis en place afin d'aider les plus démunis de Montréal à se remettre sur pied. Programmes de réinsertion sociale et programmes destinés aux jeunes, appartements, vêtements, repas, soins de santé et unité d'intervention en santé mentale, sont toutes des initiatives soutenues par les intervenants de la Mission afin d'offrir du soutien et outiller la clientèle à reprendre leur vie en main afin de réintégrer le marché du travail ou d'effectuer un retour aux études.

L'aide de Mission Bon Accueil en quelques chiffres

244 400 repas servis en 2019 grâce à la générosité des citoyens et de nombreux fournisseurs et producteurs qui offrent des denrées servant à la préparation des repas.

repas servis en 2019 grâce à la générosité des citoyens et de nombreux fournisseurs et producteurs qui offrent des denrées servant à la préparation des repas. Plus que 80 000 nuitées d'hébergement d'urgence offertes aux sans-abri de Montréal chaque année.

nuitées d'hébergement d'urgence offertes aux sans-abri de Montréal chaque année. 26 appartements de transition.

Au-delà de 100 000 heures de bénévolat.

Avec la saison froide qui approche à grands pas et la faim et l'itinérance qui continuent de poser des problèmes importants, Mission Bon Accueil rappelle aux Montréalais que leur appui financier n'a jamais été aussi important.

Mission Bon Accueil : Loger, nourrir, aimer

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais. L'organisme vise à redonner espoir aux personnes en situation d'itinérance, aux jeunes mères célibataires, aux familles dans le besoin et aux jeunes de la rue en offrant des programmes concrets et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie, réintégrer la société et ainsi contribuer à transformer la ville.

