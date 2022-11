Les Aliments Whyte's ferment leur usine de Laval (Sainte-Rose)

LAVAL, QC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En raison de problèmes persistants de pénurie de main-d'œuvre empêchant l'atteinte des seuils de production minimums, Les Aliments Whyte's annoncent la fermeture de leur usine de Sainte-Rose, à Laval. La fermeture de l'usine est prévue le 30 décembre 2022.

Au cours des prochaines semaines, l'entreprise déplacera sa production et ses équipements vers d'autres usines au Québec (Saint-Louis de Richelieu) et en Ontario (Wallaceburg). Bien que la fermeture de l'usine de Sainte-Rose entraîne la relocalisation de certains employés et équipements, le siège social restera au Québec. Toutefois, il sera relocalisé au centre de distribution de Sainte-Thérèse.

En ce qui concerne les employés de Sainte-Rose, Les Aliments Whyte's aspirent - au mieux de leurs habiletés - à en relocaliser le plus grand nombre possible dans ses autres établissements du Québec. L'entreprise a dédié des ressources pour aider à réembaucher ceux pour qui la relocalisation ne sera pas une option et de fournir un soutien émotionnel à ceux qui en ressentent le besoin. La santé physique et mentale est et restera au cœur des priorités de l'entreprise.

"Les employés ont toujours été au cœur de nos opérations, et il était important pour nous de leur fournir le soutien approprié pendant cette transition difficile." - Claude Brière, VPS Ventes et Marketing

Les Aliments Whyte's sont reconnaissants envers la communauté de Sainte-Rose et tiennent à la remercier pour son soutien tout au long de son parcours.

Cette décision difficile était cependant nécessaire afin d'assurer l'avenir de l'entreprise. Les Aliments Whyte's continueront à servir leurs clients du secteur des services alimentaires nord-américains, ainsi que les consommateurs canadiens, en produisant des produits marinés de haute qualité.

À propos des Aliments Whyte's

Les Aliments Whyte's sont l'un des plus grands conditionneurs d'olives en Amérique du Nord, un important transformateur de cerises au marasquin et un fabricant majeur de cornichons à l'aneth, de piments forts et de relish. Tout au long de la croissance et de l'expansion de la société, Whyte's a maintenu sa position d'importateur principal de produits alimentaires fins tels que la moutarde de Dijon, les câpres, les olives de spécialité, les artichauts, les anchois et bien plus encore. Whyte's s'efforce d'apporter le meilleur du monde aux consommateurs.

Renseignements: Claude Brière, Vice-président senior, Ventes et marketing, [email protected]