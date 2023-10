Des experts en salubrité des aliments et en durabilité se réunissent pour échanger leurs connaissances et leurs perspectives

MISSISSAUGA, ON, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Hier, Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a tenu hier son 13e Symposium annuel sur la salubrité alimentaire dans le cadre de son engagement à fournir des aliments sains à tous les Canadiens et à encourager le partage des connaissances entre les experts de l'industrie alimentaire. Les invités se sont réunis en personne pour participer à des conversations stimulantes sur les moyens d'optimiser les processus de production alimentaire tout en favorisant la durabilité.

Pour lancer ce symposium intitulé Combler les lacunes : Un symposium sur la salubrité alimentaire et la durabilité, Curtis Frank, président et chef de la direction, et Randy Huffman, directeur en chef de la salubrité alimentaire et de la durabilité, ont prononcé une allocution.

« Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard des choses que nous apprenons si nous voulons écouter les personnes qui critiquent l'industrie et les personnes qui pensent que le système alimentaire doit changer, a affirmé M. Huffman au sujet de l'avenir de la production alimentaire durable. Nous devons accepter le changement. »

Evan Fraser, directeur de l'Arrell Food Institute de l'université de Guelph, s'est exprimé sur l'avenir de l'alimentation. M. Fraser a mené une discussion dynamique sur l'état actuel et futur de la production alimentaire en prenant soin de souligner l'importance de la salubrité alimentaire dans cette démarche innovante. « Nourrir la population est l'un des principaux soucis de l'humanité, a déclaré M. Fraser. Même si ce défi n'est pas facile à relever, nous avons mis en place de nouvelles méthodes de production alimentaire qui peuvent être favorables à l'environnement et à la santé des gens. »

M. Fraser a fait part de trois prédictions qui marqueront le secteur de l'alimentation au cours des dix prochaines années. « Je pense que nous sommes sur le point de traverser une période de perturbation qui sèmera la confusion. Si nous nous projetons dans les 50 prochaines années, nous devons nous poser des questions difficiles pour chercher à connaître les répercussions sur les agriculteurs et les collectivités. Avons-nous la sagesse, l'humilité et la compassion nécessaires pour anticiper les changements et aider les communautés et les familles à y faire face? »

En outre, Faye Cooper, vice-présidente, Exécution de la durabilité, génie industriel et fiabilité des biens, et Steven Tsuyuki, directeur principal, Entretien sanitaire de l'entreprise chez les Aliments Maple Leaf, ont expliqué comment la durabilité peut être intégrée à l'entretien sanitaire.

« Comment éliminer les dommages causés par l'entretien alimentaire? », a demandé M. Tsuyuki, qui a fait part des mesures prises par les Aliments Maple Leaf pour atténuer l'impact environnemental de ses programmes d'assainissement, sans compromettre la salubrité alimentaire. « Notre intention de communiquer nos pratiques exemplaires au reste du monde, a expliqué Mme Cooper. En matière de salubrité alimentaire et de durabilité, nous avons intérêt à jouer cartes sur table, car la terre entière est concernée. »

Un autre panel a abordé la possibilité d'innover en matière d'emballage durable sans compromettre la salubrité alimentaire. Animé par Spir Marinakis, vice-président, Salubrité alimentaire, qualité, services techniques et hygiène chez les Aliments Maple Leaf, le panel était composé de Crystal Howe, directrice de la durabilité chez Ice River Sustainable Solutions, Naeem H. Mady, vice-président de l'accès aux marchés réglementaires chez Intertek Assuris, Beth Mielbrecht, directrice associée chez Intertek Assuris, et Nicole Tucker, directrice principale de la qualité et de la durabilité chez Les Compagnies Loblaw limitée.

Mme Tucker a fait part de l'engagement de Loblaw en matière de réduction des déchets plastiques et de ses Règles d'or de la conception : « L'emballage est essentiel au maintien de la qualité et de la salubrité des aliments. Nous devons faire en sorte que les équipes chargées de la salubrité alimentaire dans nos établissements aient les moyens de répondre aux besoins de nos clients. » Les panélistes ont également abordé la question de l'emballage et du recyclage du plastique sous l'angle de la durabilité. « Le plastique n'est pas près de disparaître, a déclaré Mady. Malgré tout, nous devons réduire la quantité de plastique dans l'environnement. »

Au sein du dernier panel, Leaya Amey, gestionnaire, Durabilité chez les Aliments Maple Leaf, a mené une conversation avec Scott Grant, directeur principal des programmes de My Green Lab, et Diane Wood, directrice des services techniques chez les Aliments Maple Leaf, sous le thème Créer un environnement durable en laboratoire.

Les Aliments Maple Leaf entretient un partenariat avec My Green Lab, dont le laboratoire central à Puslinch, en Ontario, a été le premier laboratoire au Canada à recevoir la mention « vert » dans le cadre du programme de certification de My Green Lab.

« Notre mission est de proposer des tests de laboratoire de la plus haute qualité grâce à une expertise technique, à des technologies de pointe et à un perfectionnement continu », a indiqué Mme Wood.

M. Huffman a conclu le symposium en soulignant l'importance de conjuguer la salubrité alimentaire et la durabilité dans le système alimentaire, après quoi il a loué les participants pour leurs efforts. En guise de dernière réflexion, il a cité Margaret Mead, anthropologue culturelle américaine : « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même la seule chose qui ne se soit jamais produite. »

La date du prochain Symposium annuel sur la salubrité alimentaire des Aliments Maple Leaf sera annoncée sous peu. Pour en savoir plus sur la salubrité alimentaire chez les Aliments Maple Leaf, visitez https://www.mapleleaffoods.com/fr/nos-engagements/aliments-salubres/.

