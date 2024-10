Un nouveau défi en ligne propose aux familles des activités simples à faire à domicile pour transmettre l'importance de l'agriculture régénératrice

MISSISSAUGA, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf inc. (TSX : MFI), la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, continue d'aider les Canadiens en leur lançant de petits défis qui, ensemble, peuvent contribuer à améliorer la santé de la planète. Le 7 novembre aura lieu la troisième journée annuelle des petits changements, qui a été créée pour souligner l'anniversaire du passage des Aliments Maple Leaf à la carboneutralité et pour encourager les Canadiens à entreprendre leur propre démarche de durabilité en intégrant des habitudes écoresponsables dans leur quotidien.

Une étude récente1 des Aliments Maple Leaf révèle que presque tous les Canadiens (94 %) sont soucieux de protéger l'environnement et que 84 % d'entre eux conviennent qu'il est important de travailler ensemble à renverser les changements climatiques, mais que bon nombre ne savent pas par où commencer. Les Aliments Maple Leaf a créé la journée des petits changements pour inspirer les Canadiens en leur présentant des ressources simples et amusantes afin d'intégrer des habitudes écoresponsables. Cette année, le défi Cultivez vos propres légumes a été créé pour la journée des petits changements en collaboration avec Éco Héros, l'organisation qui sensibilise les jeunes à l'écologie. Accessible dans l'application Éco Héros, le défi enseigne aux familles l'importance des pratiques agricoles durables grâce à des activités simples et écoresponsables à faire à domicile. Celles-ci peuvent notamment y apprendre comment :

cultiver leurs propres légumes à partir de déchets alimentaires (p. ex. cœurs de laitue et tiges d'herbes fraîches);

créer des jardinières intérieures à partir de matériaux recyclés;

cultiver des végétaux à l'intérieur, grâce à de l'information sur les meilleurs types de jardinières, de terreau et de légumes à faire pousser dans cet environnement (p. ex. laitues, micropousses et herbes fraîches).

« Dans le cadre de notre grande mission Rehausser le mérite des aliments, nous nous sommes engagés à faire de la durabilité une priorité dans nos choix afin de préserver l'environnement, souligne Joe McMahan, vice-président, Durabilité et valeur partagée, des Aliments Maple Leaf. La journée des petits changements n'est qu'une autre façon pour nous d'encourager les Canadiens à participer à notre mission de mieux protéger la planète et notre approvisionnement alimentaire. »

« Le défi Cultivez vos propres légumes montre aux familles comment les pratiques agricoles écoresponsables peuvent changer la donne. En améliorant leurs connaissances, les Canadiens peuvent nous aider à protéger l'approvisionnement alimentaire pour nos générations futures. Le changement peut se dérouler à diverses échelles, de la culture de laitue dans votre cuisine aux solutions de beaucoup plus grande envergure que nous proposons en tant qu'entreprise, comme les pratiques d'agriculture régénératrice dans notre chaîne d'approvisionnement afin de soutenir nos producteurs », explique Joe McMahan.

Une belle lancée pour la planète

La troisième journée des petits changements table sur l'élan créé par les ressources et les activités déjà proposées pour transmettre des pratiques écoresponsables aux familles qui cherchent des moyens faciles d'intégrer la durabilité dans leur quotidien. Elles ont appris à réduire leurs émissions de carbone dans le cadre du Défi des petits changements à domicile en 2022 ainsi qu'à diminuer leur consommation d'électricité et à passer du temps entre proches lors du défi Repas connecté en 2023. Chaque année, ces activités démontrent combien il peut être facile et AGRÉABLE de lutter contre les changements climatiques.

Une collaboration qui change les choses

Soutenant depuis longtemps la mission de l'organisme Éco Héros, les Aliments Maple Leaf a collaboré avec lui dans le cadre de nombreuses initiatives qui ont permis à plus de 200 000 membres d'agir pour protéger la planète. Le tout dernier défi de la journée des petits changements n'est qu'une autre activité de la grande mission Les futurs fermiers, qui explique comment l'agriculture régénératrice contribue à la santé des sols, à la lutte contre les changements climatiques et à l'accroissement de la biodiversité, des éléments essentiels à la survie des plantes et des animaux. À ce jour, la mission a engendré plus de 3 000 actions.

« Enseigner aux jeunes générations l'importance de protéger l'environnement d'une façon amusante et concrète qui encourage l'action positive contribue à donner aux enfants un sentiment de pouvoir et de confiance dans leur capacité de changer la donne dans la lutte contre les changements climatiques, indique Tovah Barocas, présidente d'Éco Héros. Avec le soutien d'organisations comme les Aliments Maple Leaf, la mission Les futurs fermiers et le nouveau défi Cultivez vos propres légumes développent les connaissances agricoles des enfants et de leur famille, et facilitent leur accès à des aliments frais, tout en mettant en lien la nourriture que nous consommons et les grands enjeux de durabilité. »

Comment participer

La mission Les futurs fermiers est en cours, et le défi Cultivez vos propres légumes débutera le 7 novembre. Les deux sont accessibles gratuitement dans l'application Éco Héros.

Pour en savoir plus sur l'engagement des Aliments Maple Leaf envers la durabilité environnementale, consultez MapleLeafFoods.com/fr/nos-engagements.

À propos des Aliments Maple Leaf

Carboneutre et désireuse de devenir la première entreprise de produits de protéines durables au monde, les Aliments Maple Leaf fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, parmi lesquelles Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Schneiders® Country NaturalsMD de Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightLifeMC et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

À propos de l'organisation Éco Héros

Organisation de sensibilisation des jeunes à l'écologie, Éco Héros veut inculquer à chaque enfant du Canada une meilleure connaissance de l'environnement, une attitude positive et la confiance nécessaire pour agir. Elle le fait grâce à une variété de programmes gratuits auxquels les enfants peuvent participer à l'école, à la maison et dans leur collectivité. Comptant plus de 350 000 membres actifs et anciens membres au Canada, Éco Héros est la plus grande organisation de conservation pour les jeunes au monde. Ses programmes proposent aux enfants des activités concrètes, des projets de conservation réels et du contenu stimulant. Surtout, ils leur fournissent un sentiment d'appartenance, un optimisme et la preuve que nous pouvons changer la donne en agissant ensemble. Apprenez-en plus à ecoheros.ca

1 À propos de cette étude : Les constats mentionnés ci-dessus sont issus d'un sondage en ligne mené par les Aliments Maple Leaf du 8 au 10 avril 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Ce sondage a été mené en français et en anglais. Précisons, uniquement à titre de comparaison, qu'un échantillon de cette taille génère une marge d'erreur de 2,53 points de pourcentage dans 19 cas sur 20.

