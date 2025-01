TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com/fr/

MISSISSAUGA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX: MFI), une entreprise de produits protéinés canadienne emblématique, a annoncé des mises à jour sur ses perspectives pour 2025, l'achèvement de l'étape initiale des initiatives de restructuration en vue de réduire les coûts et de maximiser le potentiel de l'entreprise et l'avancement du projet de scission prévue de Canada Packers. Tous ces éléments contribuent à la lancée de l'année à venir, qui s'annonce riche en transformations.

« Cette année sera une importante période de transformation stratégique et de progrès financiers pour les Aliments Maple Leaf, déclare Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Nos stratégies de croissance ont fait preuve de souplesse et ont réussi, même dans les conditions les plus rigoureuses, nos projets d'immobilisation ont terminé 2024 en rapportant les bénéfices escomptés, les conditions du marché et le comportement des consommateurs se rétablissement tel qu'anticipé et nous avons récemment terminé la première étape de nos initiatives de compétitivité des coûts, Alimentons la croissance. Nous nous attendons à ce que le tout soutienne une importante amélioration en matière de croissance rentable et le désendettement continu de notre bilan. »

Le plan d'exploitation de 2025 récemment approuvé de l'entreprise a mis en évidence les éléments essentiels de cette année de transformation, y compris :

Croissance de revenu au milieu de la fourchette à un chiffre, dont le moteur est l'exécution des stratégies de croissance éprouvées de l'entreprise.

Importantes améliorations du BAIIA ajusté d'une année à l'autre, stimulées par les avantages complets des investissements en capital, l'excellence en matière de gestion des marques et du revenu, les récentes initiatives de restructuration et d'économie de coûts de la chaîne d'approvisionnement et le retour aux conditions de marché normalisées.

Désendettement continu du bilan stimulé par un robuste flux de trésorerie disponible provenant de l'exploitation.

Achèvement de la scission de Canada Packers.

Optimisation accrue du rendement par le biais d'une remise au point de la structure organisationnelle.

« Les Aliments Maple Leaf a démontré sa capacité de surclasser nos pairs, tant par notre chiffre d'affaires que par notre résultat net, poursuit M. Frank. Nous nous attendons à ce que cette tendance s'accélère en 2025, à mesure que nos stratégies et notre concentration à long terme obtiennent des résultats clairs et mesurables. »

Stimulation constante de la croissance interne

Les stratégies de croissance des Aliments Maple Leaf ont permis d'obtenir un rendement constant au fil du temps, ce qui est censé se poursuivre en 2025 et au cours des années suivantes. Les éléments au cœur de ces stratégies à long terme comprennent :

Tirer parti de la demande croissante de protéines de la part des consommateurs, l'objectif unique de notre portefeuille.

Augmentation stratégique des investissements en marketing et en publicité à l'appui de notre portefeuille de marques maîtresses de protéines au moyen de stratégies de marques claires, chacune conçue pour répondre à une demande particulière des consommateurs.

Miser sur le leadership de l'entreprise en viandes durables.

Accélérer le rythme de l'innovation axée sur les consommateurs dans l'intention de devancer plus de 50 nouveaux produits lancés en 2024.

Étendre la portée géographique sur le marché des É.-U. en concrétisant notre plateforme de protéines existante et notre nouvelle structure organisationnelle.

Renforcer nos relations stratégiques avec nos clients au moyen d'une planification conjointe des activités.

Attente d'importantes améliorations de BAIIA ajusté d'une année à l'autre

L'entreprise s'attend à une autre année d'amélioration continue du rendement du BAIIA ajusté. Son plan d'exploitation 2025 devrait produire un EBITDA ajusté qui atteindra ou dépassera les estimations consensuelles actuelles des analystes, à savoir 634 millions de dollars. Les principaux moteurs de la croissance de l'EBITDA ajusté de la société sont les suivants :

Une année complète de retombées liées à trois grands projets d'immobilisations - l'usine de volaille de London, le Centre d'excellence du bacon de Winnipeg et l'expansion de la transformation ultérieure de volaille à l'usine de Walker Road - qui ont tous terminé 2024 à un taux de production qui a réalisé leur analyse de rentabilité.

et l'expansion de la transformation ultérieure de volaille à l'usine de Walker Road - qui ont tous terminé 2024 à un taux de production qui a réalisé leur analyse de rentabilité. Être apte à réagir à l'amélioration de l'environnement de la consommation, avec l'appui de plans de gestion des marques et des recettes permettant d'optimiser le volume et la diversité.

Une année complète de retombées provenant d'un retour à des niveaux de profitabilité plus normaux au sein du complexe porcin, qui se concrétisent actuellement.

L'annonce de la nouvelle initiative des Aliments Maple Leaf, Alimentons la croissance , qui accélère la réduction des coûts et l'avantage concurrentiel de l'entreprise en optimisant les ressources et les processus d'un ensemble d'actifs de calibre mondial, investissant dans la technologie de l'automatisation lorsque c'est approprié et allégeant la structure organisationnelle afin d'améliorer l'exécution. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement : Avant la fin de l'année 2024, l'entreprise a réalisé une initiative d'optimisation des sources d'approvisionnement qui permettra d'améliorer les économies, l'évolutivité et l'agilité de la chaîne d'approvisionnement en 2025. Amélioration des frais de vente, généraux et administratifs : L'entreprise a également réussi à mettre en œuvre la phase initiale des réductions des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives en restructurant les équipes commerciales et celles de l'exploitation à la fin de 2024, créant ainsi une structure organisationnelle plus légère et une réduction des effectifs. Combinées à la rationalisation des investissements en frais de vente, généraux et administratifs dans la catégorie des protéines végétales, ces mesures devraient permettre de réaliser d'importantes économies en frais de vente, généraux et administratifs en 2025. Examen stratégique de la fabrication : L'entreprise a débuté un examen stratégique de son réseau de fabrication et d'exploitation afin de stimuler l'utilisation des capacités, rationaliser son empreinte, le cas échéant, adopter des technologies de pointe et intégrer l'excellence opérationnelle dans l'ensemble des processus. Cela inclut notamment les bénéfices tirés de la fermeture prévue de l'usine de Brantford au cours du premier semestre de 2025.

, qui accélère la réduction des coûts et l'avantage concurrentiel de l'entreprise en optimisant les ressources et les processus d'un ensemble d'actifs de calibre mondial, investissant dans la technologie de l'automatisation lorsque c'est approprié et allégeant la structure organisationnelle afin d'améliorer l'exécution.

Poursuivre le désendettement du bilan pour une allocation efficace du capital

Après plusieurs années d'investissements agressifs, l'objectif actuel d'utiliser le flux de trésorerie disponible pour réduire l'effet de levier et maintenir un bilan de première qualité devrait se poursuivre en 2025, facilitant le choix de l'allocation des capitaux à l'avenir, ce qui profitera à nos actionnaires à court et à long terme. Les initiatives clés de cette année comprennent notamment :

Dépenses en immobilisations disciplinées à des niveaux plus typiques, de l'ordre de 175 M$ à 200 M$

Augmentation du dividende trimestriel pour la dixième année consécutive avec la déclaration d'un dividende trimestriel de 0,24 $ par action à compter du versement du dividende du premier trimestre de 2025, payable le 31 mars 2025. Cela reflète une augmentation de 0,02 $ par action par rapport au dividende du quatrième trimestre de 2024 et un taux de dividende annualisé de 0,96 $ par action.

un taux de dividende annualisé de 0,96 $ par action. Élimination de l'escompte du plan de réinvestissement de dividendes de l'entreprise qui entre en vigueur avec le dividende du premier trimestre de 2025.

Évaluation des possibilités d'allocation du capital afin de renforcer la confiance des investisseurs et de tirer parti des conditions de marché dans lesquelles le niveau de négociation des actions de l'entreprise est considéré comme inférieur à leur valeur intrinsèque.

« Chez les Aliments Maple Leaf, nous nous sommes toujours dévoués à créer une valeur à long terme pour nos intervenants, affirme Michael H. McCain, président-directeur du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf. La création de valeur à long terme est générée par une bonne gestion des activités quotidiennes, par des choix judicieux en matière d'investissement et d'affectation des capitaux, et par la mise en place des fondements de notre entreprise au fil du temps. C'est exactement ce que nous faisons et nous croyons que 2025 sera une année charnière pour les Aliments Maple Leaf en ce qui concerne la création de valeur. Nous comprenons que les investisseurs sous-estiment souvent la valeur des investissements à long terme et nous en avons récemment vu l'impact sur notre évaluation actuelle sur le marché. Selon le consensus actuel des analystes pour 2025, les Aliments Maple Leaf se négocie à environ 6,5 fois l'EBITDA ajusté, ce qui représente un escompte significatif par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise, dont le rendement est actuellement supérieur à celui de la plupart de ses pairs. Sur la base de ces connaissances, le conseil continuera à évaluer la politique de dividende, les choix d'allocation du capital et les initiatives pour investisseurs qui renforceront la confiance des investisseurs. »

Mise à jour sur la scission de Canada Packers

En 2024, les Aliments Maple Leaf a annoncé le projet de scission de son complexe porcin en tant que société ouverte autonome nommée Canada Packers Inc. Après la séparation, Canada Packers sera une entreprise porcine ciblée et intégrée, un chef de file de produits de porc à valeur ajoutée de qualité supérieure fabriqués de manière durable et un fournisseur clé de produits de porc ÉSA et conventionnels aux clients du Canada, des É.-U. et à l'échelle internationale.

Récemment, l'entreprise a annoncé qu'elle présentait la transaction comme une réorganisation papillon non imposable qui nécessiterait une décision fiscale anticipée de la part de l'Agence du revenu du Canada. La demande a été soumise et une décision est attendue dans environ neuf mois. L'entreprise a prévu une assemblée des actionnaires pour le mois de juin 2025 afin d'approuver la transaction, ce qui permettrait à la clôture d'avoir lieu dès la réception d'une décision positive de l'ARC, en présumant que les autres conditions de clôture habituelles soient également remplies. En supposant que ces approbations seront reçues, la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième semestre de 2025, conformément aux prévisions.

Les travaux de séparation des deux entreprises se poursuivent, y compris la planification de la structure du capital et des politiques de dividendes. Le plan actuel prévoit que les dividendes combinés initiaux des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers ne soient pas inférieurs à ce qu'est le dividende annuel des Aliments Maple Leaf immédiatement avant la réalisation de la scission. Les futurs dividendes relèveront de la discrétion du conseil d'administration de chaque entreprise. La structure du capital des deux entreprises est également en cours d'évaluation, la planification actuelle étant basée sur un coefficient d'endettement initial de Canada Packers compris entre 2,5 et 3,0 fois la dette nette par rapport à l'EBITDA ajusté. Tous les détails seront inclus dans la circulaire d'information de la direction qui devrait être déposée en mai de cette année, avant l'assemblée des actionnaires qui doit approuver la transaction.

« Les marchés porcins étant plus ou moins normalisés, le moment choisi pour exécuter la transaction cette année est très positif, explique M. Frank. Nous sommes heureux des progrès que nous avons accomplis en ce qui concerne les plans d'affaires et les plans opérationnels visant à maximiser l'état de préparation, une fois que nous aurons obtenu toutes les approbations nécessaires, et nous sommes enthousiasmés par le potentiel de création de valeur que cette transaction réserve désormais aux deux entreprises et à leurs intervenants. »

Prochaine mise à jour pour les intervenants

L'entreprise fournira une autre mise à jour sur ses perspectives pour 2025 à l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre et de ceux de l'exercice de 2024, le 25 février 2025.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise de produits de protéines de premier plan fabricant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques phares comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS utilisées par l'entreprise pour évaluer le résultat d'exploitation financier. Le résultat d'exploitation ajusté est défini comme le résultat avant les autres produits, l'impôt et les charges d'intérêt, ajusté pour tenir compte des éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise et des éléments pour lesquels l'incidence économique des opérations se reflétera dans le résultat des périodes futures, lorsque l'actif sous-jacent sera vendu ou transféré. Le BAIIA ajusté est défini comme le résultat d'exploitation ajusté, majoré des amortissements des immobilisations incorporelles et ajusté pour des éléments inclus dans les autres charges qui sont tenus pour représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise. Les flux de trésorerie disponibles sont utilisés par l'entreprise pour évaluer la trésorerie après investissement dans l'entretien de la base d'actifs de l'entreprise. Ils correspondent aux flux de trésorerie d'exploitation, moins l'investissement dans l'entretien et les intérêts connexes payés et capitalisés.

La dette nette est une mesure non conforme aux IFRS utilisée par l'entreprise pour l'évaluation du montant de levier financier utilisé. L'entreprise établit la dette nette en prenant en compte la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et en déduisant la dette à court et à long terme et la dette bancaire.

Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites, de la société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi applicable sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles, les estimations, les projections, les croyances, les jugements et les hypothèses fondés sur l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif a été formulé et fait à la lumière de l'expérience de la société et de sa perception des tendances historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs ainsi que des énoncés liés aux opinions, plans, cibles, buts, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « poursuivre », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner », « échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « proposer », « but », et des expressions similaires suggérant des événements futurs ou des performances futures. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

De par leur nature, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels divergent substantiellement de ceux qui avaient été prévus. La société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais que rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Le lecteur ne devrait pas se fier sans réserve à de tels énoncés prospectifs.

L'information prospective spécifique contenue dans le présent document peut comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant ce qui suit : les perspectives financières pour 2025; le rendement opérationnel et financier de l'entreprise en 2025, y compris la croissance des revenus, la croissance du BAIIA ajusté, les retombées du capital investi et le désendettement; l'environnement de la demande des consommateurs, y compris la demande de protéines et des produits de l'entreprise; les décisions relatives à la structure financière et la politique de dividende des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers; les retombés anticipées de la séparation des Aliments Maple Leaf en deux sociétés ouvertes indépendantes, y compris le potentiel de croissance, le modèle d'affaires, la proposition de valeur et la capacité d'être chef de file de son secteur pour chacune des entreprises; le calendrier de la séparation de Canada Packers et la capacité à obtenir les approbations, décisions et consentements nécessaires; les bénéfices escomptés des initiatives Alimentons la croissance et les rendements financiers connexes; le calendrier prévu de l'achèvement de la séparation; le calendrier et la réception de l'approbation des actionnaires en ce qui concerne la transaction et la réception d'autres approbations habituelles, y compris les consentements des tierces parties; la structure des Aliment Maple Leaf et de Canada Packers après la séparation; les conditions concurrentielles et la capacité des Aliments Maple Leaf (et de Canada Packers, après la scission) de se positionner de façon concurrentielle sur les marchés où elles sont en activité; l'exécution de la stratégie commerciale des Aliments Maple Leaf, y compris le développement et le calendrier prévu des initiatives commerciales; l'expansion et le repositionnement de la marque et les retombées connexes; la structure de la transaction et l'exécution de la stratégie commerciale de Canada Packers pour réaliser un coefficient du BAIIA ajusté par rapport à la dette nette; l'évolution des attentes des clients et des consommateurs; et le rendement futur, y compris les objectifs financiers futurs, les buts et les cibles, l'environnement de la demande des consommateurs et la dynamique du marché mondial du porc.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés concernant les Aliments Maple Leaf ou Canada Packers, le cas échéant. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la société, y compris les renseignements obtenus de sources tierces, et comprennent, sans s'y limiter : les attentes et les hypothèses concernant le moment et l'achèvement de la scission des Aliments Maple Leaf pour former deux sociétés ouvertes indépendantes et la réussite d'une telle séparation, y compris l'obtention des approbations, des décisions et des consentements requis; les attentes concernant les adaptations des opérations, de la chaîne d'approvisionnement, du comportement des clients et des consommateurs, des tendances économiques (y compris, sans s'y limiter, les marchés mondiaux du porc), les taux de change, la dynamique du commerce international et l'accès aux capitaux, y compris la présence ou l'absence possible de changements structurels associés à la dynamique macroéconomique; l'environnement concurrentiel, les conditions connexes du marché et les mesures de la part de marché, la croissance ou la contraction d'une catégorie, le comportement attendu des concurrents et des clients et les tendances des préférences des consommateurs; le succès de la stratégie commerciale des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers et la relation entre l'établissement des prix, l'inflation, le volume et les ventes des produits de chaque société; les prix courants des produits de base (en particulier sur les marchés du porc et des aliments pour animaux), les taux d'intérêt, les taux d'imposition et les taux de change; la situation économique et la dynamique sociopolitique entre le Canada, les États-Unis, le Japon et la Chine, y compris les répercussions potentielles de droits de douane et de la dynamique du commerce international sur la capacité des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers d'accéder aux marchés et aux ingrédients sources; l'incidence des conflits mondiaux sur l'inflation, le commerce et les marchés; la propagation de maladies animales exotiques (y compris la PPA et la grippe aviaire), les stratégies de préparation pour gérer cette propagation et les répercussions sur tous les marchés des protéines; la disponibilité et l'accès aux capitaux pour financer les besoins futurs en immobilisations et les activités courantes; la disponibilité d'une couverture d'assurance pour gérer certaines expositions au risque de responsabilité; les lois réglementaires, fiscales et environnementales en vigueur; et les coûts d'exploitation et le rendement futurs, y compris la capacité des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers de réaliser des économies d'exploitation et de maintenir des volumes de ventes élevés, un roulement élevé des stocks et un roulement élevé des comptes débiteurs.

Les lecteurs sont prévenus que ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans tout énoncé prospectif.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : la scission des Aliments Maple Leaf en deux sociétés ouvertes indépendantes ne se déroule pas comme prévu, notamment parce que les conditions de la transaction, y compris l'obtention de tous les consentements et approbations de tiers, ne sont pas remplies dans des conditions acceptables ou du tout; la possibilité que la séparation ne soit pas achevée au cours de la période anticipée ou qu'elle ne se réalise pas; les futures politiques de dividende de chaque entreprise; la capacité des entreprises séparées à réussir chacune en tant que société inscrite en bourse autonome; la possibilité que la scission ne procure pas les avantages escomptés; la normalisation du marché du porc ne se fait pas comme prévue ou l'incidence imprévue de l'annonce ou de l'attente de la scission sur le cours des titres de la société ou sur son rendement financier; les tendances macroéconomiques, y compris l'inflation, le comportement des consommateurs, les indicateurs de récession, la disponibilité de la main-d'œuvre, la dynamique du marché du travail, les restrictions commerciales ou tarifaires et les tendances du commerce international (y compris les marchés mondiaux du porc); les résultats de l'exécution des plans d'affaires des Aliments Maple Leaf et de Canada Packers, la mesure dans laquelle les avantages sont réalisés ou non, et le moment où ces avantages sont réalisés, y compris les répercussions sur les flux de trésorerie; la concurrence, les conditions du marché et les activités des concurrents et des clients, y compris l'expansion ou la contraction de catégories clés; les pressions inflationnistes, la dynamique sur le marché du porc et les marges à l'exportation au Japon; la santé du bétail, y compris l'incidence de pandémies potentielles; le commerce international et l'accès aux marchés et aux approvisionnements, ainsi que les dynamiques sociales, politiques et économiques, y compris les conflits à l'échelle mondiale; le rendement d'exploitation, y compris les niveaux d'exploitation de fabrication, les taux d'exécution des commandes et les pénalités; la disponibilité et l'accès au capital, et la conformité aux clauses restrictives des facilités de crédit; l'exécution de projets d'immobilisations et les investissements dans l'entretien; la salubrité des aliments, la responsabilité des consommateurs et les rappels de produits; le changement climatique, la réglementation sur le climat et le rendement de chaque société en matière de développement durable; la gestion stratégique des risques; les acquisitions et les cessions; les fluctuations des marchés de la dette et des actions; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les actifs et passifs des régimes de retraite; la nature cyclique du coût et de l'approvisionnement des porcs et la nature concurrentielle du marché du porc en général; l'efficacité des stratégies de couverture des produits de base et des taux d'intérêt; l'incidence des variations de la valeur de marché des actifs biologiques et des instruments de couverture; le système de gestion de l'approvisionnement pour la volaille au Canada; la disponibilité des ingrédients pour les protéines végétales; la propriété intellectuelle, y compris l'innovation de produits, le développement de produits, la stratégie de la marque et la protection des marques de commerce; la consolidation des opérations et l'accent mis sur les protéines; le recours à des fabricants à façon; la réputation; les conditions météorologiques; la conformité à la réglementation gouvernementale et l'adaptation aux changements législatifs; les réclamations juridiques réelles et envisagées; l'incidence des tendances et des changements dans les goûts des consommateurs et leurs habitudes d'achat; les règlements environnementaux et les passifs environnementaux éventuels entraînés par ceux-ci; la consolidation du commerce de détail; les questions d'emploi, y compris le respect des lois en vigueur dans le cadre du droit du travail dans de nombreux territoires de compétence, les risques liés à d'éventuels arrêts de travail en raison du non-renouvellement de conventions collectives, au recrutement et au maintien en poste de personnel qualifié et au fait de se fier au personnel clé et à la planification de la relève; le prix des produits; la gestion de la chaîne d'approvisionnement de chacune des sociétés; d'autres facteurs décrits dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » présentée dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La société tient à rappeler au lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Des informations sur les facteurs de risques sont présentées de façon plus détaillée dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » que vous trouverez dans le rapport de gestion annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le trimestre clos le 30 septembre 2024, lesquels sont accessibles sur SEDAR + à l'adresse www.sedarplus.ca.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont valeur qu'à la date des présentes. À moins que la loi ne l'impose, la société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Contact investisseurs : [email protected]; Info-médias : [email protected]