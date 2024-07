MISSISSAUGA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (la « société ») (TSX: MFI) a annoncé la nomination de Fareed Khan au conseil d'administration de la société.

Monsieur Khan apporte une vaste expérience de l'industrie alimentaire et de la finance, acquise à des postes de direction au sein de Kellogg's et de US Foods. Élevé au Canada et maintenant établi aux États-Unis, M. Khan apporte au conseil d'administration de Maple Leaf une perspective diversifiée grâce à ses antécédents en matière d'ingénierie et de conseil en gestion, ainsi qu'à son expérience de plus d'une décennie en tant que chef des finances de petites et de grandes entreprises.

« Alors que les Aliments Maple Leaf poursuit l'exécution de sa vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre, nous souhaitons la bienvenue à Fareed, un cadre financier très accompli, à notre conseil d'administration, a affirmé Michael McCain, président-directeur du conseil d'administration, Aliments Maple Leaf. Au sein de notre société alimentaire carboneutre et motivée par des objectifs commerciaux audacieux, l'expérience et les perspectives de Fareed s'avéreront certainement des atouts considérables pour notre organisation. »

« Nous sommes enchantés d'accueillir Fareed à notre conseil, a déclaré Curtis Frank, président et chef de la direction, Aliments Maple Leaf. Il apporte à notre conseil d'administration une grande expertise financière et opérationnelle, ainsi qu'une perspective internationale de l'industrie alimentaire. Sa grande expérience dans la conduite de transformations complexes et la stimulation de la croissance sera inestimable au moment où les Aliments Maple Leaf entre dans une nouvelle ère, en tant que société de biens de consommation emballés de premier ordre. »

M. Khan détient un baccalauréat en ingénierie de l'Université Carleton et une maîtrise en administration de l'Université de Chicago, Graduate School of Business. Il a siégé au conseil d'administration de Foundation Building Materials, ainsi qu'au conseil des visiteurs et au conseil consultatif en ingénierie de l'Université Wake Forest.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

