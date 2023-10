MISSISSAUGA, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire font un don de 250 000 $ à la campagne Élèves en santé, avenir meilleur pour l'Ontario afin d'appuyer l'expansion du Programme d'alimentation saine pour les élèves et du Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations en Ontario.

En plus des dons du secteur privé collectés par le biais de la campagne, la province offre des fonds supplémentaires de cinq (5) millions de dollars, ce qui porte le financement provincial total pour 2023 à 38 millions de dollars. Ce montant permettra au programme de continuer à fournir près de 90 millions de collations et de repas nutritifs à plus de 600 000 élèves.

« Au Canada, l'insécurité alimentaire a atteint des niveaux de crise; maintenant, un enfant sur quatre vit au sein d'un ménage qui a de la difficulté à avoir accès aux aliments, affirme Sarah Stern, directrice générale du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Même si les programmes d'alimentation scolaire ne résolvent pas ce problème croissant, ils fournissent un soutien immédiat sans stigmatisation aux élèves qui vont à l'école sans nutrition adéquate. Nous félicitons la province de l'Ontario de cet investissement supplémentaire qui aide tous les enfants à apprendre et à s'épanouir. »

Le Programme d'alimentation saine pour les élèves est exécuté en partenariat avec des agences locales, des conseils scolaires et des organismes partenaires communautaires et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations est mis en œuvre par le biais d'un processus mené par les Premières Nations. Les deux programmes offrent le déjeuner, des collations ou des programmes de repas du midi aux enfants d'âge scolaire et jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des besoins nutritionnels des élèves et la promotion de résultats scolaires positifs. Les organismes et les entreprises qui souhaitent participer peuvent contacter NUTRITION des élèves de l'Ontario.

« Une bonne nutrition est une base importante pour la réussite scolaire, et les élèves doivent avoir accès à des aliments sains et nutritifs pour soutenir leur esprit et leur corps en pleine croissance, a déclaré Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Nous sommes reconnaissants de la générosité de nos partenaires, des membres de la communauté locale et des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur argent pour aider la prochaine génération à réussir. Je salue leur travail et j'encourage les Ontariennes et les Ontariens à s'impliquer pour soutenir la réussite des élèves de l'Ontario. »

« Il est urgent d'adopter une approche conjointe fédérale-provinciale pour réduire structurellement l'insécurité alimentaire. Nous exhortons les gouvernements à s'aligner sur un objectif visant à réduire l'insécurité alimentaire de 50 % d'ici 2030. Les outils pour atteindre ce but sont à notre portée. Ils comprennent la mise en œuvre d'une Prestation canadienne pour les personnes handicapées et plus de soutien pour les populations qui sont touchées de manière disproportionnée, en développant des programmes tels que les prescriptions alimentaires, les prestations fiscales et la navigation dans les services sociaux, » a conclu madame Stern.

