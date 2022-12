Ces bourses reconnaîtront la contribution extraordinaire de plusieurs anciens présidents du Conseil d'administration des Aliments Maple Leaf, y compris David Emerson, Wallace McCain, Purdy Crawford et W. Geoffrey Beattie.

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - (TSX : MFI) Les Aliments Maple Leaf et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») sont heureux d'annoncer le financement de quatre bourses de 15 000 $ qui seront décernées au cours de l'été 2023. Ces bourses reconnaissent l'apport extraordinaire de David Emerson, Wallace McCain, Purdy Crawford et W. Geoffrey Beattie en tant qu'anciens présidents du Conseil d'administration des Aliments Maple Leaf.

Les bourses seront décernées à des candidats qui ont un dossier scolaire solide, qui font des recherches qui s'harmonisent à l'objectif du Centre de réduire structurellement l'insécurité alimentaire et dont la recherche est faisable, repose sur une méthode rigoureuse et contribuera à l'ensemble de connaissances sur l'insécurité alimentaire au Canada. Les étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat qui effectuent, pour leur thèse, des recherches sur les facteurs de risque et les interventions ciblant l'insécurité alimentaire sont encouragés à présenter un demande.

« Ces étudiants boursiers contribueront à notre compréhension de l'insécurité alimentaire, un problème de santé et d'ordre social qui touche un ménage sur six au Canada, affirme Michael McCain, chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Ils habiliteront également les chercheurs en milieu universitaire à poursuivre des recherches dans un domaine d'importance vitale pour faire progresser la santé et l'égalité sociale. Nous sommes reconnaissants envers les administrateurs indépendants du Centre qui effectueront un examen rigoureux afin d'attribuer ces bourses à des projets de recherche qui auront une incidence majeure. »

La date limite de remise des demandes de bourse est le 10 février 2023. Cela marque la quatrième année du programme de bourses en insécurité alimentaire qui, depuis 2019, a appuyé neuf étudiants à la maîtrise et au doctorat. Pour en apprendre davantage sur ces étudiants et leurs recherches, ou pour vous renseigner sur le processus d'attribution des bourses, visitez notre page Web sur les bourses : www.feedopportunity.com/apply-for-funding/scholarships/.

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire, qui opère sous l'appellation Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre »), est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50% d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et investit en acquisition des connaissances et en programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections® Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

