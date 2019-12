Les Aliments Maple Leaf et le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire annoncent la création de neuf nouvelles bourses d'études de 15 000 $

Les bourses reconnaîtront la contribution de David Emerson, Purdy Crawford et Wallace McCain en tant qu'anciens présidents du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf.

MISSISSAUGA, ON, le 2 déc. 2019 /CNW/ - (TSX : MFI) Les Aliments Maple Leaf et le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le Centre) sont heureux d'annoncer la création de neuf nouvelles bourses d'études de 15 000 $ en reconnaissance de la contribution extraordinaire de David Emerson, Purdy Crawford et Wallace McCain en tant qu'anciens présidents du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf. Trois bourses par an seront décernées au cours des trois prochaines années, à compter de l'année universitaire 2020/2021.

L'insécurité alimentaire est une question cruciale, étant donné que plus de quatre millions de Canadiens ont de la difficulté à accéder aux aliments dont ils ont besoin pour mener une vie saine. Le Centre a pour objet de travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Cela inclut le soutien à la recherche qui aide à améliorer la compréhension de l'insécurité alimentaire au Canada. Ces bourses d'études sont destinées à des étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat qui envisagent de poursuivre des recherches qui contribuent à l'ensemble des connaissances sur l'insécurité alimentaire, y compris les déterminants, les facteurs de risque, les répercussions et l'efficacité d'interventions potentielles telles que des programmes, des politiques et des instruments du marché.

Les candidats seront choisis selon leur préparation académique, la concordance de leur recherche avec l'objectif du Centre et la qualité de leur soumission, y compris la faisabilité, la rigueur méthodologique et la contribution à l'ensemble des connaissances (telles que les déterminants, les facteurs de risque, les répercussions, les différences démographiques et les interventions) sur l'insécurité alimentaire au Canada.

« La recherche est essentielle pour faire augmenter notre compréhension collective et livrer des connaissances qui favorisent l'intervention efficace, affirme Michael McCain, chef de la direction des Aliments Maple Leaf et président honoraire du Centre. Ces bourses d'études, qui soulignent la contribution de nos anciens présidents de conseil, appuieront et encourageront le milieu scolaire du Canada à stimuler le progrès et le changement social. »

David Emerson a été président du conseil de mai 2012 à mai 2019, Purdy Crawford, de juin 2011 à mai 2012 et Wallace McCain, d'avril 1995 à mai 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de la bourse, visitez le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable.

Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants. Depuis la formation du Centre, les Aliments Maple Leaf a contribué annuellement un minimum de 1 % de ses bénéfices avant impôt pour soutenir le Centre et d'autres investissements communautaires, soit un apport financier et des dons en nature qui s'élèvent à plus de 10 millions de dollars. Le Centre mise sur ses liens étroits avec les Aliments Maple Leaf, favorisant la prise de conscience, la participation au bénévolat et la concordance des qualifications afin d'augmenter la capacité au sein d'organismes communautaires.

