La mission Agriculteurs de demain consiste à découvrir à l'agriculture régénératrice et à prendre conscience de l'importance des pratiques agricoles durables.

MISSISSAUGA, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Les Aliments Maple leaf inc. (TSX: MFI), la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, a renouvelé son partenariat avec l'organisme de sensibilisation des jeunes à l'écologie Éco Héros, dans le but de contrer la perte des acquis pendant les vacances d'étéhttps://www.aera.net/Newsroom/Schools-Out-The-Role-of-Summers-in-Understanding-Achievement-Disparities. Lancée le lundi 29 juillet, la nouvelle mission Agriculteurs de demain aidera les familles à continuer de stimuler l'esprit de leurs enfants pendant l'été par des activités ludiques visant à leur faire découvrir des pratiques agricoles durables. Il s'agit de montrer aux jeunes comment la gestion efficace des sols et la modification des modes de production pourront contribuer à assurer l'approvisionnement alimentaire des Canadiens au fil des années à venir.

On entend par « perte des acquis » la perte de connaissances et de compétences par les jeunes privés d'apprentissage pendant un certain temps, notamment pendant les longues vacances d'été.

Les parents doivent soutenir l'écoéducation

Selon un nouveau sondage réalisé par les Aliments Maple Leaf, les parents ont du mal à trouver des activités estivales intéressantes pour leurs enfants. Plus de la moitié des parents (56 %) disent en avoir assez de se heurter chaque année à ce problème, tandis que plus des trois quarts d'entre eux (81 %) sont en quête d'activités capables de stimuler l'esprit de leurs enfants pendant les vacances scolaires. En outre, presque tous les parents (94 %) souhaitent que leurs enfants en apprennent davantage sur la science, et la nouvelle mission Agriculteurs de demain vise à combler ce souhait.

Dans la foulée du succès du défi axé sur les déchets alimentaires parrainé en 2023 par Éco Héros, la mission Agriculteurs de demain vise à faire découvrir aux jeunes Canadiens des techniques agricoles simples et durables grâce à des activités gratuites à domicile, en les invitant à cultiver chez eux leur propre jardin régénérateur.

« Le fait d'initier les agriculteurs canadiens de demain aux pratiques agricoles durables par une approche ludique est important pour l'avenir du secteur agricole, souligne Joe McMahan, le vice-président, Durabilité et valeur partagée, des Aliments Maple Leaf. C'est pourquoi nous sommes fiers de permettre aux familles canadiennes de contribuer à la durabilité. La production alimentaire ayant une incidence sur l'environnement, nous estimons que le secteur agricole doit contribuer à la protection de la planète. Nous sommes ravis de participer à l'éducation et à l'inspiration de la génération de demain. Il s'agit de nos enfants! »

Les Aliments Maple Leaf n'a cessé depuis des années de réduire son empreinte environnementale en finançant la mise en œuvre de pratiques agricoles régénératrices, d'abord il y a trois ans sur une surface d'environ 8 095 hectares, portée à 101 170 hectares en 2024. L'entreprise compte également parmi les fondateurs de la Canadian Alliance for Net-Zero Agri-food (CANZA).

Précisions sur la mission Agriculteurs de demain

La mission Agriculteurs de demain consiste à découvrir en quoi l'agriculture régénératrice contribue à la santé des sols, à la lutte contre les changements climatiques et à l'accroissement de la biodiversité, essentiels à la survie des plantes et des animaux. Afin de relever leur mission, les jeunes participants sont appelés à faire ce qui suit :

Découvrir ce qu'est l'agriculture régénératrice et en quoi elle est bénéfique pour la planète, grâce à des contenus interactifs.

et en quoi elle est bénéfique pour la planète, grâce à des contenus interactifs. Devenir des agriculteurs régénérateurs en produisant leurs propres composts et jardins régénératifs (dans des pots de fleurs ou sur un petit bout de terrain).

en produisant leurs propres composts et jardins régénératifs (dans des pots de fleurs ou sur un petit bout de terrain). Partager ce qu'ils ont appris et ont fait pousser chez eux avec la communauté des Éco Héros.

avec la communauté des Éco Héros. Participer à un jeu-questionnaire sur l'écologie pour recueillir des points et des récompenses.

L'écoéducation fonctionne!

En 2023, les membres d'Éco Héros à l'échelle du Canada ont accompli plus de 89 000 missions. Cela montre l'intérêt des jeunes pour des activités environnementales axées sur la protection de la planète.

Commandité par les Aliments Maple Leaf, le précédent défi d'Éco Héros, « Bien manger, sans gaspiller », a contribué à montrer en quoi des changements modestes peuvent avoir une grande incidence sur l'environnement. Pendant six mois, plus de 9 300 membres d'Éco Héros de partout au Canada ont mis à profit des ressources ludiques pour assimiler et consigner plus de 119 000 habitudes alimentaires durables. Par exemple, afin d'« être des champions de l'assiette propre », les enfants ne se sont servi que la quantité de nourriture qu'ils pouvaient manger, ce qui a permis d'éviter la mise au rebut de 19 192 assiettes de nourriture.

« L'application Éco Héros vise avant tout à transformer les préoccupations des enfants en matière d'environnement en actions positives, souligne la présidente d'Éco Héros, Tovah Barocas. Nos jeunes membres s'emploient sans relâche à protéger la planète par des mesures concrètes, aussi bien chez eux qu'au sein de leurs collectivités. Le fait de pouvoir compter durablement sur le soutien d'une entreprise comme les Aliments Maple Leaf, qui partage nos préoccupations, nous permet de leur proposer des programmes primés pour appuyer leurs efforts. »

Comment participer

À partir du lundi 29 juillet, il sera possible de participer gratuitement à la mission Agriculteurs de demain par l'intermédiaire de l'application Éco Héros.

Scientifique, éducatrice, créatrice de contenus et titulaire d'un doctorat, Sarah Habibi (@sarahahabibi) sera responsable de gérer la mission et de donner des conseils d'activités sur les réseaux sociaux, tout en participant à la mission chez elle en compagnie de son fils.

« La clé de la préservation de la planète et de l'approvisionnement alimentaire au cours des années à venir réside dans la compréhension de ce qu'est l'agriculture durable. J'y attache une grande importance, aussi bien en tant que mère qu'éducatrice. J'ai hâte de soutenir la mission Agriculteurs de demain et de montrer aux familles à quel point il est facile d'y participer. J'espère que le fait de créer et d'apprendre en compagnie de mon fils incitera d'autres personnes à participer à la mission pour le bien de notre planète », précise Mme Habibi.

Pour en savoir plus sur l'engagement des Aliments Maple Leaf envers la durabilité environnementale, consultez MapleLeafFoods.com/fr/nos-engagements.

À propos des Aliments Maple Leaf

Carboneutre et désireuse de devenir la première entreprise de produits de protéines durables au monde, les Aliments Maple Leaf fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, parmi lesquelles Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Schneiders® Country NaturalsMD de Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightLifeMC et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

