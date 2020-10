Il y a un an qu'elle est devenue la première grande entreprise alimentaire au monde à être carboneutre et les Aliments Maple Leaf réaffirme son engagement à être première en durabilité : elle lance le nouveau logo Carbone Zéro sur ses emballages.

MISSISSAUGA, On, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI), principal producteur nord-américain de produits protéinés d'origines animale et végétale durables de qualité supérieure, marquera son premier anniversaire en tant qu'entreprise carboneutre le 7 novembre 2020, un important jalon sur le parcours déterminé de l'organisation pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.



En 2019, les Aliments Maple Leaf a adopté l'audacieuse mesure de devenir la première grande entreprise alimentaire au monde à devenir carboneutre et à ce moment-là, elle était l'une des trois seules entreprises de protéines animales au monde - et la seule entreprise alimentaire au Canada - à adopter les cibles d'émissions basées sur la science qui sont harmonisées aux objectifs de l'Accord de Paris sur les changements climatiques. La réalisation de la carboneutralité est le résultat d'une initiative de toute l'entreprise pour examiner chaque aspect de ses activités en s'assurant que, de la ferme à la table des Canadiens, la durabilité soit priorisée dans tout ce que les Aliments Maple Leaf fait et produit.

L'engagement pris par les Aliments Maple Leaf à l'égard de la durabilité est directement harmonisé au soutien qu'accordent les Canadiens à la protection environnementale et leurs préoccupations face aux émissions de carbone. Dans le cadre d'une étude récente d'Angus Reid portant sur 1 500 Canadiens :

78 % des Canadiens ont dit qu'ils étaient préoccupés par le réchauffement de la planète et le changement climatique

81 % des Canadiens étaient d'accord que les émissions de carbone ont un effet négatif sur l'environnement

96 % des Canadiens ont dit qu'ils se soucient de la protection de l'environnement

91 % des Canadiens s'attendent à ce que les entreprises fassent leur part pour protéger l'environnement et réduire les émissions de carbone

Les Canadiens donnent la priorité aux choix d'aliments durables pour eux-mêmes et leurs proches. En effet :

84 % des Canadiens aimeraient savoir que les produits alimentaires qu'ils achètent sont fabriqués d'une manière respectueuse de l'environnement

Mais 68 % disent qu'il est difficile d'identifier les produits alimentaires de fabrication durable

Afin qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'identifier les choix d'aliments durables à l'épicerie, les Aliments Maple Leaf a lancé un nouveau logo Carbone Zéro sur l'emballage d'un grand nombre de ses marques phares, y compris les marques Maple Leaf®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightlifeMC et Field Roast Grain Meat Co.MC. On peut trouver le nouveau logo sur le devant de tous les emballages de produits, ce qui rend la tâche plus facile pour les Canadiens qui peuvent ainsi identifier que ces marques de confiance qu'ils aiment sont produites par une entreprise carboneutre.



« Nous sommes fiers de marquer notre première année en tant qu'entreprise carboneutre et de faire dès maintenant notre part afin de créer un avenir plus sain pour tous les gens, notre environnement et notre planète, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. Notre parcours pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre ne fait que commencer et nous nous sommes investis à tous les niveaux de notre organisation afin d'aborder instamment l'impact négatif des émissions de carbone sur l'environnement. Nous avons établi d'ambitieuses cibles basées sur la science qui orienteront nos progrès au cours des années à venir et nous nous sommes engagés à fournir un leadership à long terme en durabilité. »

Les Aliments Maple Leaf est persuadée que les changements véritables découlent de mesures significatives et elle travaille activement afin d'affronter les importants défis environnementaux auxquels la société fait face aujourd'hui. D'autres objectifs de durabilité audacieux de l'entreprise comprennent un engagement de réduire son empreinte environnementale et les déchets alimentaires de 50 % d'ici 2025 et de diminuer les émissions absolues de gaz à effet de serre produites par son exploitation, ainsi que de réduire la quantité d'électricité acheté de 30 % d'ici 2030, en se basant sur les cibles axées sur la science. Afin de compenser les émissions inévitables qui ne peuvent être réduites, les Aliments Maple Leaf a investi dans 11 projets écologiques à fort impact dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, y compris dans des initiatives de foresterie, de réacheminement des déchets et d'énergie renouvelable, afin de réduire l'empreinte carbone nette de l'entreprise à zéro.



À propos des Aliments Maple Leaf



Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.



