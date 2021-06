TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com/fr/

MISSISSAUGA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX: MFI) a conclu l'achat précédemment annoncé d'une usine de transformation de volaille située près de Schomberg, en Ontario, ainsi que de son approvisionnement associé en volaille.

L'achat a été conclu conformément à la levée d'une option de vente par les vendeurs, Certm Inc. et certaines entreprises liées qui faisaient partie d'une convention de rachat d'actions de 2018, selon laquelle les Aliments Maple Leaf avait précédemment acquis deux autres usines de volaille et leur approvisionnement associé en volaille.

L'acquisition s'aligne à la stratégie globale des Aliments Maple Leaf de continuer à développer ses activités en matière de protéines de viande nutritives.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Vous verrez davantage d'information sur cette acquisition dans la section 10 de Management's Discussion and Analysis (« Discussion et analyse de la direction ») comprise dans la communication du revenu annuel de l'entreprise qui se trouve ici : https://www.mapleleaffoods.com/wp-content/uploads/2021/04/Maple-Leaf-Foods-Q4-2020-Report-to-Shareholders.pdf.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: [email protected], 1 888 995-5030; personne-ressource pour les investisseurs : Mike Rawle, 905 285-5732

Liens connexes

http://www.mapleleaf.ca