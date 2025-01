TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX: MFI), une entreprise de produits protéinés canadienne emblématique, a annoncé qu'elle augmente son dividende trimestriel en espèces de 9 %, de 0,22 $ par action à 0,24 $ par action, soit 0,96 $ par action annuellement. Avec cette hausse, le versement de dividende pour le premier trimestre de 2025 sera de 0,24 $ par action ordinaire, payable le 31 mars 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 7 mars 2025.

« Je suis heureux d'annoncer que pour la dixième année consécutive, les Aliments Maple Leaf augmente son dividende trimestriel, affirme Curtis Frank, président et chef de la direction. Nous sommes fiers de notre longue histoire de croissance durable des dividendes soutenue par la mise en œuvre de notre Plan directeur stratégique, alors que nous continuons à répondre à la demande croissante de protéines de la part des consommateurs. »

Le plan de réinvestissement de dividendes de l'entreprise permet aux actionnaires admissibles d'orienter le réinvestissement de leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires supplémentaires de l'entreprise. L'entreprise élimine l'escompte de 2 % sur les actions propres émises dans le cadre du plan de réinvestissement de dividendes, à partir de ce dividende du premier trimestre de 2025. Par conséquent, pour les actionnaires qui souhaitent réinvestir leurs dividendes dans le cadre du plan de réinvestissement de dividendes, les Aliments Maple Leaf a l'intention d'émettre des actions ordinaires sur le capital autorisé à un prix égal à 100 % de la moyenne pondérée des cours de clôture des actions pour les cinq jours de bourse précédent la date de versement du dividende. Des détails complets sur le plan de réinvestissement de dividendes, y compris les modalités d'inscription au programme, sont disponibles sur le site https://www.mapleleaffoods.com/.

Sauf avis du contraire par l'entreprise, au moment ou avant le moment du versement du dividende, ce dernier sera considéré comme un dividende admissible aux fins du « système de crédit d'impôt pour dividendes bonifié ».

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise de produits de protéines de premier plan fabricant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques phares comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs qui sont exposés à d'importants risques et des incertitudes (de tels énoncés sont habituellement accompagnés de mots tels que « s'attendre à », « prévoir », « croire », « peut », « pourrait », « devrait », « estimer », « avoir l'intention de » ou autres mots semblables). Les énoncés prospectifs sont employés dans ce document avec l'intention de fournir aux détenteurs de titres et aux investisseurs potentiels des Aliments Maple Leaf de l'information sur l'entreprise, y compris l'évaluation de plans futurs de l'entreprise par la direction. Tous les énoncés prospectifs reflètent les convictions et les hypothèses de l'entreprise fondées sur l'information disponible au moment où les énoncés ont été formulés et à ce titre, ne sont pas des garanties de rendement futur. Étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement de l'information prospective, les lecteurs ne devraient pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les hypothèses formulées et les risques et les incertitudes qui pourraient influer sur des résultats réels qui diffèrent des résultats anticipés, veuillez consulter le rapport de gestion de la société pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024 et celui de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, tous les deux déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. L'entreprise n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

