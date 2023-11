TSX: MFI

MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX : MFI) a annoncé aujourd'hui la correction de certaines erreurs mathématiques dans son communiqué de presse annonçant les résultats financiers non audités de la société pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2023 (le « communiqué ») et son rapport de gestion connexe. La société a également déposé un rapport de gestion modifié et mis à jour reflétant ces corrections sur Sedar+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Plus précisément, sous la rubrique « Points saillants de nature financière », les Flux de trésorerie disponible auraient dû se lire comme suit :

Points saillants de nature financière



Pour

Pour Mesure(i) (non audité) Trimestres clos les 30 septembre

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

2023

2022

Variation

2023

2022

Variation Flux de trésorerie disponible(ii)(iii)

89,6 $

57,9 $

54,7 %

25,6 $

(41,6 $)

n.s.(iv)

(i) En millions de dollars (ii) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. (iii) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours. (iv) Non significatif

De même, le calcul du flux de trésorerie disponible, comme décrit dans la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS », aurait dû se lire comme suit :

Mesures financières non conformes aux IFRS

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisés par la direction pour évaluer la trésorerie après investissement dans l'entretien de la base d'actifs de la société.. Ils correspondent aux flux de trésorerie d'exploitation, moins l'investissement dans l'entretien(i) et les intérêts connexes payés et capitalisés. Le tableau suivant calcule les flux de trésorerie disponibles pour les périodes indiquées ci-dessous :

(en milliers de dollars) (non audité) Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

2023

2022

2023

2022 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

115 161 $

75 499 $

93 871 $

6 998 $ Capital nécessaire à l'entretien(i)

(25 190)

(17 491)

(67 368)

(48 360) Intérêts payés et capitalisés liés au capital nécessaire à l'entretien

(404)

(63)

(890)

(236) Flux de trésorerie disponibles(ii)

89 567 $

57 945 $

25 613 $

(41 598 $)

(i) L'investissement dans l'entretien est défini comme un investissement non discrétionnaire nécessaire pour maintenir les activités actuelles de la société et sa position concurrentielle. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023, les dépenses en immobilisations totales de 51,3 millions de dollars et de 156,4 millions de dollars (78,5 millions de dollars et 257,8 millions de dollars en 2022) constatées dans les états consolidés des flux de trésorerie se composent de l'investissement dans l'entretien de 25,2 millions de dollars et de 67,4 millions de dollars (17,5 millions de dollars et 48,4 millions de dollars en 2022), et un capital de croissance de 26,1 millions de dollars et de 89,0 millions de dollars (61,1 millions de dollars et 209,4 millions de dollars en 2022) Le capital de croissance est défini comme les investissements discrétionnaires destinés à créer de la valeur pour les intervenants au moyen d'initiatives qui, par exemple, augmentent les marges, accroissent les capacités ou créent un avantage concurrentiel supplémentaire. (ii) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Les erreurs mathématiques dans le communiqué étaient attribuables au fait que, lors du calcul des flux de trésorerie disponibles, les montants des investissements dans l'entretien pour les périodes de trois et de neuf mois closes les 30 septembre 2023 et 2022 étaient indiqués comme des montants positifs au lieu de négatifs. Plus précisément, pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2023 et 2022, et pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2023 et 2022, les investissements dans l'entretien auraient dû se lire comme suit : (25,2 millions de dollars) au lieu de 25,2 millions de dollars; (17,5 millions de dollars) au lieu de 17,5 millions de dollars; (67,4 millions de dollars) au lieu de 67,4 millions de dollars; et (48,4 millions de dollars) au lieu de 48,4 millions de dollars, respectivement. Par conséquent, pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2023 et 2022, et pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2023 et 2022, les flux de trésorerie disponibles auraient dû se lire 89,6 millions de dollars au lieu de139,9 millions de dollars, 57,9 millions de dollars au lieu de 92,9 millions de dollars, 25,6 millions de dollars au lieu de 160,3 millions de dollars et (41,9 millions de dollars) au lieu de 55,1 millions de dollars.

