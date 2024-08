MISSISSAUGA, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« l'entreprise ») (TSX: MFI) a annoncé que Deepak Bhandari a été nommé chef des Finances du secteur porcin de l'entreprise qui sera cédé en tant que société indépendante cotée en bourse en 2025.

Avec une vaste expérience de l'industrie alimentaire et de la finance, monsieur Bhandari joint les rangs de l'organisation des Aliments Maple Leaf où il a eu une carrière de 13 ans dans des fonctions de plus en plus importantes au sein du service des Finances de l'entreprise. Dernièrement, M. Bhandari a œuvré en tant que chef des Finances intérimaire des aliments High Liner et à l'heure actuelle, il est son vice-président principal, Stratégie et développement d'entreprise. Il occupera le poste de chef des Finances du Complexe porcin chez les Aliments Maple Leaf à compter de septembre 2024.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Deepak à notre équipe, affirme Dennis Organ, président du Complexe porcin des Aliments Maple Leaf et nouveau chef de la direction de la nouvelle entreprise porcine. Étant donné qu'il a déjà fait partie de l'organisation des Aliments Maple Leaf par le passé, Deepak a une connaissance approfondie de nos activités dans le secteur porcin et du paysage de l'entreprise. Nous sommes enchantés à la perspective de son leadership financier et ses compétences spécialisées, alors que nous effectuons le travail de la transaction de scission et nous entreprenons la prochaine étape dans notre parcours en tant que société indépendante. »

En juillet, les Aliments Maple Leaf a annoncé un projet visant à dégager une valeur significative en se séparant en deux sociétés ouvertes, chacune étant prête à croître et en position d'être un chef de file dans son domaine. En cédant son secteur porcin, dont le nom sera annoncé au cours des prochains mois, les Aliments Maple Leaf libère une organisation de calibre mondial qui produit une viande durable de la bonne façon et qui peut tirer pleinement parti de son modèle d'entreprise unique afin de dégager son propre potentiel de croissance considérable.

Les Aliments Maple Leaf continuera à poursuivre sa vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre, désormais en tant que société de biens de consommation emballés davantage ciblée et axée sur les marques qui répondra aux besoins croissants du monde en matière de protéines produites de façon durable.

M. Bhandari est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génétique de l'Université de l'Alberta et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich Business School de l'Université York.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la société, dans leurs remarques relatives au présent communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs au calendrier, à l'exécution, aux implications, aux avantages, aux rendements, aux possibilités, à la structure, aux approbations, à la proposition de valeur et au modèle d'entreprise associés à la séparation proposée de la société en deux sociétés ouvertes indépendantes, ainsi que l'ensemble des projets, des actions et des stratégies de la société. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur et se fondent sur des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

Ces énoncés sont fondés et ont été élaborés à partir d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur : des attentes et des hypothèses relatives au calendrier et à l'achèvement de la séparation des Aliments Maple Leaf en deux sociétés ouvertes indépendantes et la réussite d'une telle séparation; des attentes concernant les adaptations des opérations, la chaîne d'approvisionnement, le comportement des clients et des consommateurs, les structures économiques (y compris, sans s'y limiter, aux marchés mondiaux du porc, aux taux de change, à la dynamique du commerce international et à l'accès au capital); l'environnement concurrentiel, la conjoncture connexe des marchés et des mesures de part de marché; et la réussite des stratégies opérationnelles des Aliments Maple Leaf et de la nouvelle société de porc. Même si l'entreprise considérait ces hypothèses comme étant raisonnables en cours de rédaction, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans les présents énoncés prospectifs.

Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs, car ils ne constituent pas des garanties de rendements futurs. Des facteurs supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et le trimestre terminé le 30 juin 2024, ainsi que le communiqué de presse du 9 juillet 2024 annonçant la séparation. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

