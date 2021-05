Ce nouveau projet caritatif réunira 320 magasins et Clubs répartis dans de petites et grandes communautés d'un océan à l'autre.

MISSISSAUGA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Les Aliments M&M et BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) viennent de former un partenariat national de bienfaisance pour aider à faire face aux problèmes les plus critiques que rencontrent les enfants et les familles à travers le pays. Cette collaboration voit le jour à un moment où d'innombrables Canadiens ont été touchés par la COVID-19 et nécessitent plus que jamais du soutien. Ensemble, ces deux organisations travailleront sur des programmes d'engagement communautaire qui mettront les familles en contact avec les clubs locaux, afin de trouver le soutien et les services essentiels pour soulager certaines des pressions exacerbées par la pandémie.

En vertu de ce partenariat, Les Aliments M&M et BGC Canada coordonneront une série d'événements pour les consommateurs et des activités de collecte de fonds. Les deux groupes participeront à des efforts de marketing et de communication ainsi qu'à des initiatives conjointes qui favoriseront à la fois le dépassement des barrières auxquelles sont confrontés les jeunes et l'acquisition de compétences qui leur permettront de contribuer à l'amélioration de leurs communautés. De plus, Les Aliments M&M apportera son soutien à la campagne Débranche et allume le vendredi 4 juin 2021, un événement annuel organisé par BGC Canada qui met en lumière les façons uniques dont leurs Clubs interagissent avec les jeunes et les familles pour favoriser le bien-être et la prise en charge personnelle.

« Depuis 40 ans, nous soutenons des causes importantes qui servent les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons », a souligné Andy O'Brien, PDG de Les Aliments M&M. « Le partenariat avec BGC Canada semble tout à fait naturel puisque nos deux organisations partagent des valeurs similaires. Nous avons hâte de mobiliser toute la force de notre réseau de magasins et je suis impatient de voir nos milliers d'employés passionnés, y compris les Partenaires franchisés, les gérants de magasins corporatifs, les conseillers en repas et les membres de l'équipe du siège social, se rassembler et faire une réelle différence dans la vie des Canadiens ».

Au printemps dernier, les deux organisations ont uni leurs forces quand le confinement lié à la pandémie a entraîné un besoin accru de programmes alimentaires communautaires. Face à cette situation, Les Aliments M&M a remis 125 000 $ en cartes-cadeaux que BGC Canada a distribué aux familles de leurs communautés. Devant le succès de cet effort, de nouvelles discussions ont suivi sur la façon de travailler ensemble pour avoir un impact encore plus important.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Les Aliments M&M. Tout comme BGC Canada, cette entreprise est enracinée depuis longtemps au sein de centaines de communautés partout au Canada et comprend les besoins des enfants et de leurs familles », a déclaré Owen Charters, président et PDG de BGC Canada. « Le Club est très présent et offre des programmes dans de nombreuses communautés où Les Aliments M&M opère, ce qui nous permettra de travailler ensemble pour aider les jeunes Canadiens et leurs familles de manière significative. »

Établie en 1980, Les Aliments M&M est le plus important détaillant d'aliments surgelés au Canada et a depuis aidé les Canadiens à mettre de délicieux repas sur la table en offrant aux consommateurs des aliments de première qualité simples à préparer et un service à la clientèle personnalisé, le tout au sein d'un environnement propice à un magasinage unique en son genre. Après avoir entamé un important effort de rebranding en 2016 - y compris un nouveau design de magasin, de nouveaux produits et emballages, un nouveau site web et une nouvelle formation pour les conseillers en repas - Les Aliments M&M met l'accent sur l'innovation dans pratiquement tous les aspects de ses activités.

Basée à Mississauga, en Ontario, la compagnie exploite des magasins dans chacune des dix provinces, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. M&M a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 12 années consécutives. Les produits M&M comprennent des options délicieuses et pratiques offertes dans presque toutes les catégories d'aliments, notamment les hors-d'œuvre, les repas préparés, les produits de la mer, les viandes et la volaille, les légumes, les accompagnements, les pâtisseries et les desserts, et sont offerts dans des formats allant de portions individuelles à des options familiales.

Depuis plus de 120 ans, BGC Canada ouvre des portes à des millions d'enfants et d'adolescents canadiens. À titre de plus important organisme de bienfaisance et de services communautaires au service des enfants et des adolescents du Canada, nos Clubs accueillent des jeunes de tous âges et leurs familles dans quelque 775 emplacements à l'échelle nationale. En dehors des heures de classe, les Clubs permettent aux jeunes de se découvrir, de développer leurs capacités et de trouver des moyens pour atteindre leurs objectifs. Le personnel et les bénévoles qualifiés de BGC offrent aux jeunes les outils nécessaires pour obtenir des résultats positifs en termes d'expression de soi, d'études, de vie saine, d'activité physique, de santé mentale, de leadership, etc. Mettons les chances de leur côté. Suivez -nous sur les plateformes de médias sociaux @BGCCAN et consultez le site web de BCG Canada pour plus d'informations : www.bgccan.com.

