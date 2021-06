Les aires de vérification des freins : pas seulement pour les véhicules lourds!

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Avec l'été qui commence, de plus en plus de gens parcourront les routes du Québec. Nous vous rappelons que si vous conduisez un véhicule ou un ensemble de véhicules dont la masse totale en charge est de 3 000 kg ou plus, vous êtes dans l'obligation de vous arrêter dans les aires de vérification des freins. Par exemple, les personnes qui conduisent un véhicule récréatif ou un camion de type pick-up tirant une remorque ou transportant un chargement sont aussi concernées par cette obligation.

Tout au long de l'été, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, interviendront auprès des conducteurs de véhicules visés par l'obligation de s'arrêter dans les aires de vérification des freins. Les opérations auront lieu dans les cinq régions où se trouvent les 13 aires de vérification des freins au Québec, soit l'Abitibi-Témiscamingue, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord et l'Outaouais.

Il est important de rappeler qu'une aire de vérification des freins précède toujours une ou plusieurs pentes particulièrement abruptes. L'utilisation excessive des freins diminue leur efficacité, ce qui peut mener à une perte de contrôle du véhicule ou, pire, à une collision. L'aire de vérification permet de prendre le temps d'immobiliser le véhicule afin de vérifier l'état et le bon fonctionnement de son système de freinage.

Prenez le temps de vérifier l'état de vos freins, pour votre sécurité et celle des autres.

Aires de vérification des freins

